黑幫糾眾砍斷人手臂 竟說「砍錯人」

許姓男子等7人被移送檢方偵辦（記者邱俊福翻攝）

2020-02-11 16:13:44

〔記者 邱俊福／台北報導〕天道盟太陽會許姓幹部，涉嫌以新北市樹林區一家洗車場為據點，專糾眾分持西瓜刀、球棒等，騎乘機車橫行新北市街頭砍殺逞凶，1名陳姓被害人在街頭遭圍殺成重傷，雖送醫救回生命，但手臂仍被砍殘，事後許嫌竟聲稱「砍錯人」。刑事局偵二大隊第一隊經長期蒐證，將許嫌提報為治平對象，日前將許與幫眾等7人檢肅到案。

警方調查，去年8月間，許嫌旗下一名幫眾在新北市新莊區街頭堵到一名跟其疑似有糾紛的陳姓男子後，因對方有2人，馬上打電話給許嫌撂人支援，許嫌聞訊糾集4、50人，分持西瓜刀、球棒等，騎乘數十台機車浩浩蕩蕩前往。

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結果，許等人將陳男砍殺成重傷後，揚長而去，陳男送醫撿回一命，不過被砍斷的手臂，接回後已成重殘，失去功能。

同月間，許嫌為替胡姓幫眾出面向蘇姓男子索討3萬元債務，涉嫌教唆約30名幫眾前往新北市三峽區一家燒烤店圍堵，詎料反遭正在該處吃飯的蘇男開槍還擊，眾人趕緊逃離現場。此外，許嫌替胡姓幫眾出頭，向另名蘇姓男子索討2、3萬元債務，率眾在對方家門口丟信號彈並砸毀機車威嚇。

警方蒐證後，兵分多路逮捕許嫌，以及旗下胡等7人，並查獲太陽會圖騰徽章、球棒、木棍、開山刀，以及K他命毒果汁原料等大批贓證物，詢後將許嫌等人依組織、殺人未遂、傷害、恐嚇等罪嫌，移送檢方偵辦，並追查其他共犯。

許男率眾騎機車前往暴力鬥毆（記者邱俊福翻攝）

警方查獲太陽會圖騰徽章、球棒、木棍、開山刀，以及K他命毒果汁原料等大批贓證物（記者邱俊福攝）

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