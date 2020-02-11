惡狼性侵友人60歲母親 朋友反為他說情求輕判

台中地院認為洪男竊盜罪出獄才9個月，又犯下這起性侵害案件，顯示他沒有悔悟改過，不宜輕判，應加重量刑，依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。（示意圖）

2020-02-11 14:22:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市洪姓男子前年拜訪男性友人，抵達友人住處時，友人剛好不在，他與60歲的友人之母看電視等候，卻伺機性侵害朋友之母，檢方偵查時他坦承犯行，強制性交罪是最輕3年以上徒刑，朋友卻幫他向法官說明，指他們母子不求重判，只希望法院判處1年6月以上刑度，讓洪男有所教訓即可，台中地院卻認為洪男竊盜罪出獄才9個月，又犯下這起性侵害案件，顯示他沒有悔悟改過，不宜輕判，應加重量刑，依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。

判決書指出，洪男學歷為國中肄業，打工維生，他在2018年11月25日上午，到朋友住處找朋友，朋友剛好外出，朋友的母親熱情款待他，與他一起在客廳看電視等候，事隔約1個小時，他見年近60歲的朋友之母，坐在小板凳上看電視，心中起了淫念，將朋友的母親性侵害。

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檢方偵查時，洪男坦承犯行，當庭向被害人道歉，檢方依強制性交罪起訴，可處3至10年徒刑，台中地院審理時，被害人母子同意，只要判處1年6月以上刑度，給洪男教訓就夠了，不需要判處到3年（最輕本刑），不過，法官卻有不同看法。

台中地院認為，洪男在2017年間因竊盜案件判刑3月，2018年2月出獄，僅約9個月，又犯下這起性侵害，被害人母子雖不求重判，只求給洪男一個教訓即可，但洪男出獄後再犯刑案，顯示他「無視法律嚴厲禁制」，「未真正悛悔改過，刑罰反應力確屬薄弱」，不宜輕判，應酌量加重其刑，才能幫他再社會化，另外，洪男也不符合犯罪情境可憫恕的減刑條件，據此判處徒刑3年2月，可上訴。

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