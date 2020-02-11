雄檢啟動視訊偵訊上舞廳台商 沒傳染他人躲過刑責

台商從武漢返台後，涉及隱瞞病情，還趴趴走到舞廳消費。（資料照）

2020-02-11 13:34:42

〔記者黃佳琳、黃良傑／高雄報導〕高雄台商上月21日被診斷出罹患武漢肺炎，但他卻四處趴趴走，還上舞廳消費，還一度讓舞廳小姐懷疑自己染病向衛生局告發，雄檢首度啟動視訊偵訊仍在隔離病房的台商，台商否認有惡意散播病毒意圖。檢方指出，《傳染病防治法》62條沒有處罰未遂犯，若沒有人確定被台商傳染，台商可躲過刑責。

這名趴趴走的確診病例武漢台商，1月21日返台入境前有發燒及上呼吸道症狀，回台第4天確診新冠肺炎，但期間竟未戴口罩進金芭黎舞廳，找舞廳小姐狂聊，事後舞廳小姐感覺身體有異，想到聊天時台商曾說剛從疫區武漢回台，她驚嚇之餘向衞生局檢舉，中央疫情指揮中心只好公布其行蹤，要求接觸者居家隔離14天，以防社區感染。

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這名50多歲台商仍在治療中，檢方昨透過公務手機視訊訊問他，同時架設攝影機全程錄下，偵訊時間長達40多分鐘，據了解，這名台商在上月20日發燒37.3度，武漢就醫開立感冒藥後，隔天搭機返台，當天晚上7時許入境小港機場。

台商表示，自己有戴口罩搭乘捷運，由機場站搭至巨蛋站，22日上午曾到早餐店，下午又到金芭黎舞廳消費，直到23日晚上再就醫時，被通報為疑似病例。檢方透過偵訊方式，了解台商入境後在高雄的行蹤軌跡，所有接觸史和現況，釐清確診前他對病情的了解程度，詢問過程中，台商堅稱不清楚自身病況，否認有惡意散播病毒的意圖。

檢方指出，根據《傳染病防治法》62條規定，明知自己罹患法定傳染病還傳染於人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，先前高市衛生局以「隱匿活動史及接觸史」重罰30萬元，若沒有人確定被台商傳染，台商可躲過刑責。

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