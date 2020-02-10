法庭攻防 江欽良：官司讓小潘潘仍受恐慌症之苦

江欽良（左）與律師陳尹章出庭，因應武漢肺炎疫情全程罩口罩。（寶島時代村提供）

2020-02-10 23:59:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藝人小潘潘的丈夫、寶島時代村董事長江欽良，審理中的偽造文書案今天開庭進行交叉詰問，律師強調江欽良出示的土地買賣契約可證明獲地主同意且未有損失，檢方當年大動作拘提，讓小潘潘身心受創，至今仍受恐慌症之苦，夫妻分居兩地，盼官司早日結束，夫很得以團圓。

江欽良遭控向農會詐貸，官司纏訟2年多，涉農會詐的違反農業金融法、背信等獲不起訴，目前審理偽造文書等案，目前南投地院已進入最後審理階段，今天開庭傳喚相關證人進行交叉詰問。

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檢方在前次開庭傳喚證人，認為江的代書未經地主同意私刻印章，且未獲地主同意將土地過戶登記給未簽約的其他人，此舉就是偽造文書。

江欽良今天出庭出示土地買賣契約，委任律師陳尹章強調，以合約附帶內容證明代書可刻印章辦理過戶，買方也可過戶給指定的第三人，地主也都有拿到錢，何來偽造文書。

今天開庭長達6小時，江欽良顯得有點疲累，他說，從2017年10月遭約談至今，警方荷槍實彈到家裡搜索，讓妻子小潘潘大受驚嚇，罹患恐慌症至今在娘家調養，夫妻分居兩地，他偶帍北上小聚，生活全亂了，可用「家破人亡」形容。希望官司能符合司法正義，並早日結束，讓夫妻早日團圓。

據了解，南投檢方起訴江欽良的除偽造文書罪外，還有違反公司法和商業會計法。

藝人小潘潘（右）在10月27日找律師營救丈夫後，即未再公開露面。（資料照，記者陳鳳麗攝）

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