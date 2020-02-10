為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

三發地產宮鬥》疼妻兒花錢不手軟 送百萬項鍊反被控「愛亂花錢」

三發地產集團董事長鍾俊榮遭家人毆傷。（社會新聞中心記者翻攝）

三發地產集團董事長鍾俊榮遭家人毆傷。（社會新聞中心記者翻攝）

2020-02-10 23:51:48

〔記者王冠仁、鄭景議、劉慶侯／台北報導〕此次自曝家族醜聞的事業強人鍾俊榮，私下對妻兒萬分疼愛。他拿著三張鉅額刷卡單，流著淚說：去年妻子生日前，他預先買了一條180萬元的項鍊當禮物，想不到妻子收到禮物時，他正被關在松德醫院，妻子還藉機對外指控他「愛亂花錢」。鍾回想此事，臉上盡是無奈。

今年52歲的鍾俊榮育有2子，與妻子結婚26年，雖然平時在外打拚事業、南北奔波，但對妻兒的關愛並沒減少。他逢年過節買禮物送妻子從不手軟，為了栽培兒子，長子、次子也都先後送往美國深造。

不過，去年4月，鍾俊榮在家中，次子向他索討750萬元要買一部跑車。他基於「給魚不如給釣竿」的心態，告訴次子願意出資讓他創業做生意，若創業成功想買什麼都可以；想不到次子忽然暴怒，對他拳腳相向，他左眼被揍成熊貓眼。

鍾指出，儘管他遭逢這些難關，他從未有離婚念頭，但妻子的行為讓他十分痛苦。他前年透過友人介紹輾轉皈依基督教並受洗成為教徒，他有幾次上教堂時想到妻兒種種行徑，從不流淚的他居然流下男兒淚；他感嘆，這些淚水就像是妻兒傷害他、他心中傷口流出的膿水，令人心痛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
三發地產宮鬥》鍾俊榮唱民歌、彈貝斯起家 愛音樂賠上千萬救「Brown Sugar」
2020-02-10 23:47

三發地產宮鬥》鍾俊榮唱民歌、彈貝斯起家 愛音樂賠上千萬救「Brown Sugar」
獨家》三發地產疑傳宮鬥事件 董事長自曝被以精神病關押10天
2020-02-10 23:19

獨家》三發地產疑傳宮鬥事件 董事長自曝被以精神病關押10天
新春理財術 存款消費樂享2%

新春理財術 存款消費樂享2%
海之滴褐藻糖膠力求高標全球之信譽

海之滴褐藻糖膠力求高標全球之信譽
社會今日熱門
2020-02-10 15:10

花蓮知名「佳興冰果室」起火濃煙竄天 5傷送醫

2020-02-10 20:00

武漢肺炎》Line洩漏患者個資 離譜內湖警副所長遭記過法辦 影片

2020-02-10 21:39

署長秘書酒駕傷人仍升官引反彈 警政署決註銷升職令

2020-02-10 01:16

變態！逼妻學A片肛交吞精剃毛 卻邊做愛邊喊老婆同學名字

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播