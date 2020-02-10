三發地產宮鬥》疼妻兒花錢不手軟 送百萬項鍊反被控「愛亂花錢」

三發地產集團董事長鍾俊榮遭家人毆傷。（社會新聞中心記者翻攝）

2020-02-10 23:51:48

〔記者王冠仁、鄭景議、劉慶侯／台北報導〕此次自曝家族醜聞的事業強人鍾俊榮，私下對妻兒萬分疼愛。他拿著三張鉅額刷卡單，流著淚說：去年妻子生日前，他預先買了一條180萬元的項鍊當禮物，想不到妻子收到禮物時，他正被關在松德醫院，妻子還藉機對外指控他「愛亂花錢」。鍾回想此事，臉上盡是無奈。

今年52歲的鍾俊榮育有2子，與妻子結婚26年，雖然平時在外打拚事業、南北奔波，但對妻兒的關愛並沒減少。他逢年過節買禮物送妻子從不手軟，為了栽培兒子，長子、次子也都先後送往美國深造。

請繼續往下閱讀...

不過，去年4月，鍾俊榮在家中，次子向他索討750萬元要買一部跑車。他基於「給魚不如給釣竿」的心態，告訴次子願意出資讓他創業做生意，若創業成功想買什麼都可以；想不到次子忽然暴怒，對他拳腳相向，他左眼被揍成熊貓眼。

鍾指出，儘管他遭逢這些難關，他從未有離婚念頭，但妻子的行為讓他十分痛苦。他前年透過友人介紹輾轉皈依基督教並受洗成為教徒，他有幾次上教堂時想到妻兒種種行徑，從不流淚的他居然流下男兒淚；他感嘆，這些淚水就像是妻兒傷害他、他心中傷口流出的膿水，令人心痛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法