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首頁　>　社會

歹徒冒名請吃雞排男 恐嚇拿汽油「權」炸罷韓團體

罷韓公民團體近日收到恐嚇信，卻錯字連篇鬧笑話。（圖取自公民割草行動）

罷韓公民團體近日收到恐嚇信，卻錯字連篇鬧笑話。（圖取自公民割草行動）

2020-02-10 23:30:00

〔即時新聞／綜合報導〕提出罷免高雄市長韓國瑜的公民團體成員之一「公民割草行動」近日收到1封恐嚇信，信中共寫了9次「幹X娘」，還盜用先前聲名大噪、說要請全台吃雞排的何姓男子名義寄出，髒話一堆、還有錯字，讓網友看了直搖頭。

臉書社團「公民割草行動」貼出2張照片，照片中的罷韓連署回信開頭就寫「這不是連署書，是恐嚇信」，還寫著「罷免三小韓總」、「BAHAN9487」、「BAHANJIBAI您老母」、「黃色捷運」、「X掰罷韓罷到沒理智」、「尹立落跑老師」、「落跑醫師」、「機掰進步黨」、「割草機」，以及9次「幹X娘」。

該信末段還恐嚇「我將持汽油權（疑為『罐』）炸毀光副（應為『復』）總部，等著瞧」。最後署名居然是先前說蔡英文拿800萬票就要請全台吃雞排聲名大噪的何姓男子；經查何男臉書，近期也有疑似被人冒用，還揚言提告。

不少網友紛紛留言「想要恐嚇人？麻煩先把字寫好！」、「看完沒被嚇到只覺得很煩！」、「超線了，字又不清楚，又亂塗鴉，要重寫懂嗎？」、「難得韓粉寫英文，但還是寫錯了」、「被冒名了好衰喔」、「水準真低，看了都覺得真糟糕」、「對不起，我笑到不能自己」。

何姓男子在臉書表示，近期有網友盜用照片。（圖取自何男臉書）

何姓男子在臉書表示，近期有網友盜用照片。（圖取自何男臉書）

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