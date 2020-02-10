台中垃圾車撞機車拖行10多公尺 78歲騎士不治

一輛曾姓男子駕駛的垃圾車，今天下午在執行收垃圾勤務時，撞上林姓騎士，騎士現場無生命跡象不治。（記者陳建志翻攝）

2020-02-10 21:03:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中市環保局一輛由曾姓男子（59歲）駕駛的垃圾車，今天下午在執行收垃圾勤務時，行經霧峰區峰堤路、吉峰西路口時，原本騎機車和垃圾車同向的林姓騎士（78歲），疑似在行經吉峰西路口時突然左轉，直行的曾男看到時來不及煞車直接撞上，並連人帶車拖行約10公尺，林姓騎士頭部重創，現場就無呼吸心跳，送醫急救仍不治，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

台中市消防局今天下午4點26分左右接獲報案，指稱霧峰區峰堤路和吉峰西路口發生車禍，消防人員到場時，發現一輛環保局垃圾車和騎士發生車禍，林姓騎士（78歲）現場口鼻出血沒有呼吸心跳，現場血跡斑斑，經送醫急救因頭部受創，仍在下午5點30分左右宣告不治。

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霧峰交通分隊柯文彬分隊長表示，初步調查曾姓司機（59歲）當時沿峰堤路往美群橋方向行駛，林姓騎士（78歲）原本和垃圾車同向，疑似突然騎到垃圾車前方後左轉進吉峰西路，遭直行的垃圾車撞上，詳細肇事原因仍須進一步釐清。

據了解，曾姓清潔隊員駕駛垃圾車已經20多年，今天下午執行收垃圾任務回到隊部倒完垃圾後，又出勤準備前往大里東南路收第2趟，卻在途中發生車禍，駕駛初步表示，看到騎士突然左轉來不及煞車撞上。

一輛曾姓男子駕駛的垃圾車，下午在霧峰峰堤路、吉峰西路口撞上林姓騎士，現場血跡斑斑，機車零件、安全帽散落一地。（記者陳建志翻攝）

一輛曾姓男子駕駛的垃圾車，下午在霧峰撞上林姓騎士，現場留下長長煞車痕跡。（記者陳建志翻攝）

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