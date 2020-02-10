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武漢肺炎》不肖警連病患「幾點幾分去哪」都曝 基層警怒：害群之馬

內湖分局表示絕不護短，全力清查嚴懲，圖為受訪者內湖分局副分局長郭大恆。（記者鄭景議翻攝）

內湖分局表示絕不護短，全力清查嚴懲，圖為受訪者內湖分局副分局長郭大恆。（記者鄭景議翻攝）

2020-02-11 01:06:41

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖警分局廖姓副所長，日前將武漢肺炎病患資料用Line轉傳給友人，友人輾轉把所有個資都傳到網路上，這些個資除了病患姓氏、住家地址，甚至回國後，某日幾點幾分去了哪裡，都詳細的暴露在網路上，有基層員警憤怒指出，這種人簡直是警界害群之馬。

據了解，暴露的病患個資，有一張是以武漢肺炎專案勤務為題，下方以條列式列出，某月某日幾點幾分，該病患從機場返家，幾點幾分又出門，買了什麼東西，穿什麼衣服什麼髮型，且連續五天，全都詳細記載，更誇張的是，網路上還因此流傳該住戶家中門牌，全被網友看在眼裡。

有不具名基層警員表示，現在全國人民都聚焦於武漢肺炎防疫，曝光病患個資，不但造成民眾不必要的恐慌，還讓病患接受全國人民異樣眼光，民眾勢必也會對警界產生不信任感，這樣的員警居然還是基層主管，敗壞警界風紀，著實令人憤怒。

內湖分局得知後震怒表示「絕不護短，全力嚴懲清查」，並且召開考績會，迅速做出記過調地的處分，且涉嫌違反洩密罪、個資法及傳染病防治法的部分，已經依法函送士林地檢署及台北市政府衛生局偵辦、裁罰；違反個資法最高可處五年以下有期徒刑，違反傳染病防治法第十條最高更可裁處新台幣45萬元行政罰鍰。

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