桃園大園廢棄工廠失火 消防灌水搶救已撲滅

桃園市大園區某廢棄工廠晚間冒出火光，所幸無人受困，火勢及時被消防人員撲滅。（記者魏瑾筠翻攝）

2020-02-10 20:09:13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市大園區長發一路86號上的廢棄工廠，晚上7點12分冒出火光，現場冒出大量濃焰，所幸無人受困，經消防人員在現場佈水線灌水搶救，火勢於晚上7點52分撲滅。

桃園市大園區某廢棄工廠晚間冒出火光，所幸無人受困，火勢及時被消防人員撲滅。（記者魏瑾筠翻攝）

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