孫道存為侵占案再度哽咽認錯 下月19日宣判

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，被控侵占2個公益基金會共上億元，法院定3月19日宣判。（資料照）

2020-02-10 20:31:05

〔記者溫于德／台北報導〕太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，掏空太電200億元入獄3年，今年元旦刑滿出獄，卻因另涉侵占基金會上億元，同天再被羈押禁見；後經孫當庭哽咽搬出「老母」牌後，上月13日獲裁定3000萬交保，隔日出獄。至於侵占案件下午開庭，孫再度哽咽認錯；合議庭定下月19日宣判。

全案源於孫道存被控侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民（孫道存的父親）文教基金會」共上億元；但孫去年12月31日當庭否認侵占鉅額，而是分別侵占網球基金會1270萬元、文教基金會2200萬元，且他在檢調首次偵查時就已承認，侵占款項也已全數歸還。

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全案今天開辯論庭，檢察官認為，孫道存侵占金額要依起訴認定計算，分次提領共1.5億元。

但孫道存的律師團認為，基金會財產共3400萬餘元，孫最多就是侵占這些款項，故檢方計算方式有誤，且孫也已認罪並歸還全數款項，加上年事已高的孫犯後態度良好，經本案後不會再犯，酌請減刑。

檢察官論告時表示，孫道存律師雖主張孫僅侵占基金會3400萬餘元，但計算侵占不法所得仍需依起訴書認定的依次計算、共1.5億餘元；檢方還說，「公益」基金會是基於公益設立，不能當作小金庫搬錢，否則「公益」蕩然無存。

孫道存庭末打出「可憐」牌表示，他目前剛出獄沒有收入，需向朋友借貸度日，還要扶養妻子，同時因沒有收入無法扶養母親；孫最後再度承認自己做了不好示範，而太電案是別人掏空，他因為在文件上簽名才會犯偽造文書罪入獄，他很對不起父親，盼法官給予自新機會。

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