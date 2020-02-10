接受廠商招待出國旅遊 新竹市府約聘工程師遭起訴

新竹市府約聘工程接受廠商招待出國旅遊遭新北地檢署起訴。（資料照）

2020-02-10 16:38:01

〔記者王定傳／新北報導〕2016年間，新竹市政府工務處土木科鄭姓約聘工程師，接受得標廠商招待，帶著家人前往高雄義大飯店住宿，甚至飛往菲律賓長灘島旅遊，新北地檢署今日依違反「貪污治罪條例」中的「對於職務上行為收受不正利益」罪嫌將他起訴。

檢方調查，新竹市政府工務處於2014及2015年辦理「新竹市政府廳舍空間調配工程（預算金額1361萬餘元）」、「新竹市政府社會處辦公空間修整工程（預算金額368萬餘元）」2採購案，均由同一家營造工程有限公司得標。

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檢方查出，營造公司負責人李男為了請款順利，竟向辦理公開招標、驗收及結算等作業的採購案承辦人鄭男行賄，除招待鄭男及其家人到高雄義大飯店住宿，還招待他及其妻子前往菲律賓長灘島旅遊，不法利益約7萬餘元。

檢方偵辦時，鄭男坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，檢方調查後依「對於職務上行為收受不正利益」罪嫌將他起訴，並請求減輕其刑。

此外，檢方還查出，2015年間，李男的公司標下「巨城購物中心辦公大樓內公益空間整修工程」採購案時，向另一名簡姓承辦人行賄，除了幫簡男支付價值12萬餘元的廚具費用外，還行賄18萬元現金，總計30萬元。

簡男因已過世獲得不起訴，至於行賄的李男，因自白犯罪，配合提供相關事證供檢方追查犯罪，犯後態度良好，且無前科，獲得緩起訴。

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