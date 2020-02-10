台東46陣頭遶境 一堆鞭炮引發陣頭大亂鬥 2傷、10餘人就逮

一堆鞭炮引發陣頭大亂鬥。（記者黃明堂攝）

2020-02-10 11:12:47

［記者黃明堂／台東報導］台東市元宵遶境昨晚在漢陽北路因放鞭炮引發陣頭打群架，還有人被砍傷，台東警分局出動近百名快打部隊壓制後，漏夜偵辦，逮捕10餘名陣頭兄弟，全案依刑法第150條聚眾施強暴脅迫罪、第277條傷害罪嫌查究移送偵辦，最高將可處5年有期徒刑。

漢陽北路昨天封街遶境，現場有搭設10餘座臨時壇，迎接46個陣頭，炮火猛烈，卻在深夜11點左右演變成陣頭衝突，數10位兩派人馬大打群架，還有人被刀械砍傷送醫。

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台東分局表示，這起衝突發生在22時52分，漢陽北路40號前有發生陣頭間之暴力衝突案件，分局近百名快打部隊隨即到場壓制，快速將雙方人馬隔離並控制現場混亂的場面，救護2名受傷者緊急護送至馬偕醫院急診治療。

警方說，針對現場仍大聲吆喝、叫囂、互罵者之疑似肇事者盤查身分及查證，確認疑似涉案者2人後帶回分局進行調查，漏夜追查並帶回10餘名當事者擴大偵辦。

台東分局說，案經查訪在場民眾了解此暴力案件發生之原因，是位於漢陽北路之某宮廟因不滿同路段設置之臨時壇，故意向其人員隨意丟鞭炮，進而引發口角衝突，並造成雙方人員互毆導致有多人受傷，後續仍由警方逐一調查釐清事件發生原貌。

台東分局長郭子弘表示，台東元宵民俗陣頭繞境活動，行之有年，本來期望參與之各宮廟、陣頭及民眾等均能依照事先相關之約定，平和、有秩序及在不違反相關現行法令之狀態下完成，然最後仍發生元宵民俗陣頭繞境活動暴力滋事憾事，甚表遺憾。

郭子弘說，以往這類街頭鬥毆，警察單位都是以社會秩序維護法「處3日以下拘留或18000元以下罰鍰」，罰則過輕，已無法有效嚇阻有心人士聚眾滋事。刑法第150條修正案今年1月17日生效，在公眾場所滋事者，最重「處5年有期徒刑」。而已受解散命令3次以上而不解散者，在場助勢之人可「處6月以下有期徒刑」；首謀者最重可「處3年有期徒刑」。

昨天此案成為台東警分局首例採用新法，移送遶境陣頭暴力事件。分局強調，站在嚴正執法立場上，絕對依法偵辦，絕不寬貸。

一堆鞭炮引發陣頭大亂鬥。（記者黃明堂攝）

警方壓制鬥毆的陣頭人士。（記者黃明堂攝）

警方快打部隊到場，陣頭仍叫囂。（記者黃明堂攝）

陣頭大亂鬥，有2人送醫。（記者黃明堂攝）

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