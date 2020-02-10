民眾買到疑似劣質口罩 報警調追查

有消費者在桃園市蘆竹區的五金行買到日前被查扣，標示Ear-Loop Face Mask Item: No.318的口罩，一盒50入要價500元。（讀者提供）

2020-02-10 10:13:02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市調查處3日在新北市查獲逾97萬片黑心口罩，通通查扣。但有讀者向本報投訴，早在桃園市調處行動前，他於1日已在坊間買到相同口罩，當時雖因口罩價高起疑心，但因需要口罩還是購買，得知購買單價比政府收購價高，陸續向1950、行政院長信箱通報，都得不到明確回覆，而不了了之，直到看新聞揭露黑心口罩，才確定自己買的是假醫療口罩，隨即向調查局通報自己買到黑心口罩，盼不再有無辜消費者受騙上當。

武漢肺炎疫情持續延燒，全台口罩荒，不料卻有業者欲賺黑心財，宣稱販售的口罩進口自中國，卻無法提出醫療器材輸入許可證明、相關進出口報單及產品說明書等證明文件，經桃園市調處3日會同新北市政府衛生局在新北市某藥局及某供貨商稽查，共查扣標示Ear-Loop Face Mask Item: No.318的口罩94萬4千個及N95口罩2萬6070個。

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賴姓讀者向本報表示，1日他看見桃園市蘆竹區某五金行門口販售醫療用口罩及N95口罩，雖然他當時認為醫療用口罩50入就要價500元很貴，但還是買了一盒回家，經家人告知店家賣的口罩一個要價10元，高於政府收購價，更覺得不對勁，便試圖向1950反應。

賴先生說，他2至3日間多次撥打電話試圖向1950通報，但電話都沒能接通，直到4日才順利通報疑似買到黑心口罩情事，隔天1950回覆，「店家表示，口罩跟廠商進的時候價格就是這麼高，且廠商標榜是醫療口罩」，未再多做說明。

賴先生表示，1950的回覆並沒有替他解答到自己買的口罩到底是不是有問題，對此他寫信到行政院長信箱，也致電112通報此事，後續112轉報當地派出所，警方表示，無法從電話中判斷口罩是否有問題，希望他到所內報案，由於自己不確定店家販售的口罩是不是假的，害怕萬一告店家詐欺，被反告誣告得不償失，因此不了了之。

賴先生說，直到昨天家人傳桃園市調處在新北市查扣黑心口罩的新聞給他看，經比對照片，才確定自己買到的就是被查扣到標示No.318的口罩，立即向調查局檢舉，昨天他再經過那間五金行，發現原本擺在店家門口賣的口罩已經不見，在店內也找不到。

賴先生不滿，自己買的口罩上面並無任何中文標示，也沒有衛福部的字號，但商家卻自己製作文宣海報說是醫療用的口罩，民眾看到文宣寫醫療用的口罩當然會購買來防疫，一般民眾到底如何分辨真假口罩？而他打電話到各部門機關做詢問，僅得到沒有字號認證應該就是一般口罩的回覆，有文宣宣傳就涉及詐欺要找派出所，但員警也不懂是不是醫療用口罩，而且要民眾提告才能查，經發局也說是醫療口罩就不是歸經發局局，「想請問院長到底口罩該找誰管」？

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有消費者在桃園市蘆竹區的五金行買到日前被查扣，標示Ear-Loop Face Mask Item: No.318的口罩。（讀者提供）

這款口罩外包裝無中文標示。（讀者提供）

外包裝為藍色口罩，打開卻是白色口罩。（讀者提供）

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