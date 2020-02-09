偷拍私密裸照屬告訴乃論 律師：要注意6個月告訴期

小芳對偷拍裸照的前男友提告時間超過六個月告訴時效，被台南地院二審庭判公訴不受理。（資料照，記者王俊忠攝）

2020-02-10 00:44:02

〔記者王俊忠／台南報導〕蔡姓男子與女子小芳交往時曾拍小芳裸身入浴照，後來兩人分手、產生糾紛。小芳反控蔡男曾偷拍她裸身照片、涉妨害秘密罪。法官發現小芳在地院一、二審庭對知悉裸照時間的說法前後不一，查認小芳早就從蔡男手機裡看過裸照，卻在知情1年多後才對蔡提告，已逾6個月告訴時效、諭知公訴不受理。

對於小芳在知悉犯罪時後超過6個月時間才對前男友偷拍她裸照的行為提出告訴，律師江信賢說明，依照刑事訴訟法規定，告訴乃論之罪，其告訴應從告訴人知悉犯人的時間起，在6個月內提告。

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江信賢表示，刑法315條內的竊錄他人身體隱私部位罪，即社會大眾常說的偷拍私密處、妨害秘密罪，是屬於告訴乃論罪，即需是有告訴權之人在合法的告訴期間內提出告訴，檢警司法單位才能追訴處罰。因此，小芳須在得知前男友的偷拍行徑（如知悉偷拍者是前男友、有裸照等物證）時間之後的6個月內提出告訴，否則提告時間超過6個月，法官會依刑訴法規定、諭知不受理判決。

有員警認為，現今科技3C發達時代，人手1支智慧型手機，隨手隨地拍照、錄影很方便，男女交往時最好不要被愛情沖昏頭、傻到同意彼此或私下偷拍對方裸照、隱私處，本案的小芳也承認自己先拍了前男友裸照，這可能會讓男方以為女方也同意拍裸照，不拍私密裸照的好處是雙方日後萬一分手、不致掀起拿對方裸照作為報復工具的風暴。

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