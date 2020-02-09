武漢肺炎》衛生紙、尿布將缺貨？ 調查局掌握7網友散布假消息

網路近日傳出衛生紙、尿布將缺貨的假消息，調查局追查掌握7名散布謠言者。（記者黃捷攝）

2020-02-09 16:56:21

〔記者黃捷／台北報導〕近日網路謠傳口罩與衛生紙的原料相同，目前原料短缺，衛生紙即將漲價，造成部分民眾衝賣場掃貨。法務部調查局溯源發現，該謠言是從香港藉社群媒體流入我國，目前已掌握6名網友及某貿易商散布相關假訊息，近日將約談相關人等，釐清案情。

調查局表示，今年2月起中國武漢肺炎疫情愈趨嚴峻之際，國內疫情走向及潛在經濟衝擊均受我國民眾高度關注，調查局假訊息防制中心為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止有心人士刻意炒作，已迅速針對近期網路謠傳衛生紙、尿布等民生物資即將缺貨之不實訊息進行調查。

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調查局指出，2月初香港發生民眾赴賣場搶購民生物資狀況，起因於網路謠傳中國工廠停工將引發缺貨，該不實訊息於近日藉社群媒體流入台灣，也引發台灣民眾赴賣場搶購衛生紙、尿布等狀況。

調查局已掌握臉書林姓、黃姓網友散布「因原物料均供口罩生產，衛生紙即將缺貨」等訊息，譚姓、李姓、趙姓、蔡性網友則散布「因尿布廠原物料短缺，尿布即將缺貨，建議盡快囤貨」等訊息。

此外，調查局另鎖定某貿易商於LINE群組散布「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」、「因荷蘭罷工及原計出貨之數千噸紙漿亦全數延宕」等假訊息，其他尚有多起散布民生物資將缺貨之假訊息案正溯源調查中。

調查局說，爲防止不實民生物資短缺假訊息誤導民眾，致生搶購囤貨等亂象，引發社會動盪嚴重影響公共秩序並干擾我國民生經濟，必將依法積極查辦任何散布武漢肺炎疫情及民生物資短缺相關不實訊息，呼籲民眾切勿轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。

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