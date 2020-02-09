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票投韓國瑜要簽名防做票？放假消息被逮 法官裁定免罰

男子網傳投韓國瑜選票簽名才不被做掉，假消息被警蒐，高雄地院裁定免罰。（示意圖）

男子網傳投韓國瑜選票簽名才不被做掉，假消息被警蒐，高雄地院裁定免罰。（示意圖）

2020-02-09 18:45:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕2020總統大選競選期間，劉姓男子在網路留言，聲稱投韓國瑜要在選票簽名，才不會「被國家機器做掉」，但是投蔡英文不用簽名，被韓粉們怒嗆「假韓粉」，高市警方也以網路謠言影響社會秩序裁罰，但高雄地院認為國中小義務教育，都教過，在選票上簽名、記號都會成廢票，故裁定免罰。

劉男去年11月間在臉書上要大家「堅定投韓國瑜」，彷如自己是鋼鐵韓粉，後來被其他韓粉發現，他在臉書上轉發訊息，呼籲韓粉一定要「在選票上簽名」，才不會「被國家機器做掉」，不僅質疑「假韓粉」，還被檢舉散播假消息，警方展開調查，選務人員也澄清若選票上有任何簽名或記號，將視為無效票。

家住高雄的劉姓男子於去年11月轉發擷圖和提醒文，要韓粉們別忘了堅定投韓，並留言「投韓才要簽名，投蔡英文總統不用簽名」，警方認為這則是百分之百的假訊息，以涉嫌散布網路謠言，影響公共安寧，以違反社維法送辦裁罰。

劉男到案表示，選民都知選票上簽名就成廢票，有網友不信謠言傳給他，因覺有必要在臉書留言闢謠，才會公開討論；高雄地院審結，認為被告貼文是針對時事、政黨評論，另討論投票方式有無效力，畢竟，選舉一到選委會不時宣導什麼是無效票。

況且，劉男轉發的擷圖及個人評論，也難引發他人恐慌、畏懼，不算散布謠言，裁定免罰。

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