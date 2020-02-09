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首頁　>　社會

氰化物可抗武漢肺炎？ 留日台男散布假訊息被查辦

留日的游姓男子網路PO文竟指氰化物、蘋果籽磨粉可抗武漢肺炎，疾管署駁斥氰化物屬劇毒。（記者姚岳宏翻攝）

留日的游姓男子網路PO文竟指氰化物、蘋果籽磨粉可抗武漢肺炎，疾管署駁斥氰化物屬劇毒。（記者姚岳宏翻攝）

2020-02-09 15:15:17

〔記者姚岳宏／台北報導〕有網友昨在臉書「日台列島論壇（Taiwan & Japan）」PO文，張貼「氰化物可以殺死武漢肺炎病毒跟預防染病，中國人快點服用…」等不實言論，疾管署發現後，昨晚火速通報刑事局，警方循線追查為在日求學的29歲游男所為，已聯繫其家人轉知刪文並依法送辦。

涉嫌PO假訊息的游姓男子目前人還在日本，他發文內容為「氰化物可以殺死武漢肺炎病毒跟預防染病，中國人快點服用，手邊沒有的話，可以把大量蘋果籽磨成粉服用」，疾管署立刻發文駁斥氰化物屬劇毒，服用將造成生命危險，為避免造成社會恐慌及誤導民眾，才跟警方報案要揪出此人。

刑事局旋即於昨日晚間通報轄區新北市警局派員前往該民眾住所，請其家人聯繫並要求將其違法貼文刪除下架。

據了解，涉嫌PO假訊息的游姓男子在日本已留學2年多，以往並未在臉書留言任何激烈言論，究竟為何散布假訊息，警方將等他回台說明才能釐清案情。

警方將依違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」函送新北地檢署偵辦，最高可處新台幣300萬元以下罰鍰。

刑事局再次呼籲，民眾不要隨意製造或轉傳涉及武漢肺炎疫情之不實訊息，也無庸囤積口罩等防疫物質，檢警將嚴格取締囤積居奇哄抬物價，民眾切勿以身試法。

疫情相關資訊可上疾管署網站查詢最新公告內容，並可加入疾管署官方LINE帳號「 疾管家」，掌握最新的防疫資訊；另亦可加入「美玉姨」、「My Go Pen」等LINE第三方查證平臺，以查證訊息真假。

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