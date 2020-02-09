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首頁　>　社會

獨家》19歲男提汽油上超商打劫 警民聯手圍捕到案

劉男隨即遭警方制伏逮捕。（記者蔡彰盛翻攝）

劉男隨即遭警方制伏逮捕。（記者蔡彰盛翻攝）

2020-02-09 14:36:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕19歲劉姓男子想錢想瘋了，竟異想天開寫紙條提著汽油打算到超商放火引爆打劫，沒想到店長極力反抗，劉男打劫不成抱頭鼠竄，遭警民聯手圍捕到案，新竹地檢署依加重強盜未遂罪嫌將劉男提起公訴。

檢方調查，19歲的劉男缺錢花用，不思正途，竟策畫前往超商潑灑汽油行搶，且預備安全帽、雨衣、手套、保溫鍋、鐵鎚、剪刀、打火機等物，並書寫「搶劫！我是被逼的！對不起！除了1元5元，其他放進包包！敢反抗就放火傷人！我不想傷人！別逼我點火引爆！」等內容字條。

劉男先到新竹縣竹北市某加油站買汽油裝入保溫鍋內，供其行搶之用，於1月20日凌晨2點多，搭計程車前往新竹市建功路附近，選定下手目標為一處便利商店後，戴上安全帽、穿雨衣、手套、腋下夾著鐵槌、手持裝有汽油的保溫鍋及包包等物，剪刀放在衣服口袋內，進入超商佯裝至櫃台結帳之際，將保溫鍋汽油潑灑至在櫃檯處幫他結帳的店長游男身上。

劉男大喊我要搶劫，另向游男出示手寫字據，又取出打火機作勢點火，游男極度恐懼，欲對外求援，與劉男拉扯一陣後即奔出店外，並大聲呼救，劉男追趕不及，擔心遭逮捕，乃奔逃離開現場。

有民眾在附近聽聞游男呼救聲，遂上前追逐奔逃的劉男，且於新竹市光復路與建功路口附近陸橋處，攔阻劉男，並與據報到場員警一同壓制逮捕揮舞鐵鎚拒捕的劉男。檢方依刑法加重強盜未遂罪嫌將劉男提起公訴。

劉姓男子拿紙條提著汽油到超商企圖放火引爆打劫。（記者蔡彰盛翻攝）

劉姓男子拿紙條提著汽油到超商企圖放火引爆打劫。（記者蔡彰盛翻攝）

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