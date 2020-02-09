元配大怒！返家見到床上盡是小三內褲、激情搖斷床桿

王婦發現家裡有小三內褲等大批用品，要求其夫和小三連帶賠償，被橋頭地院判決勝訴。（記者鮑建信攝）

2020-02-09 08:43:45

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市王婦婚後在台中幫忙母親務農，每月僅回家一次，後來發現家裡盡是小三的紅色內褲等用品，雙人床的床桿甚至因「炒飯」，搖到斷裂掉落，憤而請求丈夫王男和小三連帶賠償100萬元遮羞費，橋頭地院認定2人關係親密，判決連帶賠償10萬元，已上訴。

王婦指出，婚後因需協助母親農事，長時間居住於臺中，其夫王男則因工作緣故無法北調，她只好每月返回高雄市左營區住處，居住1週以上。

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不料，前年1月3日，她返回住處時，發現客廳木製雙人床下，他人的女用紅色拖鞋、房內更有紅色內褲、浴帽、紅色束口袋、髮束、化妝品、米色毛巾、藍色髮刷等 物，並在大樓管理櫃台住戶信件中，發現小三的信用卡帳單等異常情事。

她說，其夫雖否認有不軌情事，但經查閱他的手機及熊女臉書後，發現有貼臉、親吻等親密舉動。2人更在雙人床「辦事」，導致床桿有斷裂掉落，並於107 年4月4日起至8日止連續假期，至墾丁後壁湖友人住處做愛，她飽受精神折磨，因此請求賠償精神撫慰金100萬元。

王男指稱，他和小三前往後壁湖學潛水，當時2人分房而睡。並說，他因罹患帶狀皰疹，每隔４小時須塗藥不可間斷，背部患處無法自行上藥，而其妻以國內旅遊行程拒絕南下協助，剛好小三邀他前往聽課，知悉上情即同意相助3、4天，自己則睡於客廳。

又說，後來因小三忘了拿回衣物，才遺留家裡，並無不軌。至於木床損壞，是因他體重上百多公斤，單腳站上木床即能踩崩床架一側﹔小三的證詞，大致與楊相符，否認有性行為。

承辦法官指出，雖無從認定被告等有發生性行為，但女性內褲晾曬在陽台，內褲等私人物品遺留住處等情形，及王男親吻小三臉頰等親密舉動，逾越男女之間友誼關係，並審酌兩造經濟狀況等情形，認為賠償10萬元比較合理。

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