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假訊息又釀衛生紙之亂 法務部震怒：速查嚴辦

不少民眾到超市搶買衛生紙。（記者陳慰慈攝）

不少民眾到超市搶買衛生紙。（記者陳慰慈攝）

2020-02-08 18:08:26

〔記者吳政峰／台北報導〕前年一間賣場釋放假消息釀成衛生紙之亂，民眾記憶猶新，近日又傳出有心人士透過網路群組指稱口罩與衛生紙的原料相同，目前原料短缺，衛生紙將漲價等謠言，造成部分民眾猶如驚弓之鳥，衝賣場掃貨，法務部長蔡清祥獲悉訊息後震怒，已責請高檢署與調查局「雷厲風行、速查嚴辦」，絕不寬貸。

蔡清祥已責由高檢署，要求所屬各檢察機關透過已啟動的「查緝民生犯罪聯繫平台」，主動與警政、消費者保護、公平交易等相關主管或權責機關密切聯繫，並配合各地稽查狀況，若有涉及刑責情事，將依法速查嚴辦；若有涉及違反社會秩序維護法，將交由警方依法裁罰；若涉及違反其他行政罰，將移由權責機關依法裁處。

法務部解釋，衛生紙原料與口罩確實不同，目前國內供需正常、充裕，是民眾日常生活必備用品，若有心人士趁著防疫期間故意造謠生事，造成民眾恐慌搶購，即涉嫌不法；呼籲各界在防疫總動員的非常時期應齊心防疫，勿再恣意造謠或傳述任何不實訊息，以免造成社會不安。

此外，近日六大警政系統查獲到不少違法囤積或出口的防疫物資，蔡清祥7日指示，查扣的防疫物資若符合防疫需求，在法令許可範圍內，將配合主管機關的徵用程序協助辦理。此外，亦持續打擊假訊息及查辦違反傳染病防治法之案件外。

法務部表示，面對疫情衝擊，政府嚴陣以待，全力查辦不法，確保維護防疫物資的穩定，並積極溯源查緝，遏止假訊息的流傳，守護國人健康。

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