羊水破了好緊急！ 警消急送跌倒孕婦就醫

邱姓孕婦在圖中超商前跌倒。（記者許國楨翻攝）

2020-02-08 16:35:52

〔記者許國楨／台中報導〕婦女有孕在身最忌跌倒，可能因此導致胎盤剝離流產或早產，更可能傷到肚子裡寶寶，這些情況都是危險而緊急的，而中市第五警分局就接獲這樣的案件，幸而火速開道偕同救護車及時送醫，讓母子都保平安。

該分局北屯派出所前晚獲報，一名年約40歲的邱姓孕婦稍早在松竹路與旱溪東路口的超商購物，未料步出超商時不慎踩空導致摔到在地，亟需協助，警員趙伯修及謝博丞一聽是孕婦跌倒，連忙驅車馳赴現場時，邱女已因摔倒羊水破了，情況十分急迫。

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所幸同時間消防局也獲報派遣救護車趕抵，救護人員趕緊將邱女扶上擔架抬上救護車，並由警方於救護車後方一路警示鳴笛協助安全維護，也因警消互助與時間賽跑，讓原需耗時近20分鐘的路程減半，僅花8分鐘即護送邱女至中清路上的新亞東婦產科醫院，將邱女平安交由醫院醫護人員後，才鬆一口氣放心返回駐地！

邱女丈夫表示，雖非愛妻第一次生產，但此次因為發生跌倒，狀況急迫，想起來還是心有餘悸，十分感謝警消協助開道，讓母子均安！警方表示，民眾如遇類似的緊急救護優先撥打119，因救護車上有專業的維生救護設備，也有妥善的照護與保護，而警方也會到場協助送診，以免耽誤寶貴的黃金救援時機。

消防人員趕抵協助將邱女抬上救護車。（記者許國楨翻攝）

消防人員趕抵協助將邱女抬上救護車。（記者許國楨翻攝）

警消與時間賽跑，讓原需耗時近20分鐘的路程減半，僅花8分鐘即護送邱女至婦產科醫院。（記者許國楨翻攝）

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