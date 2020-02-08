機械工程車突偏移撞倒機車再撞自小客 騎士被擠斃

發生死亡車禍的路段。（民眾提供）

2020-02-08 12:08:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區昨發生一起死亡車禍，一輛俗稱「螃蟹車」的機械工程車行駛途中突向右偏轉，先碰撞同向機車後再撞到停放路旁自小客，連人帶機車倒地的騎士因此遭到擠壓後嚴重受創，經送醫急救不幸因傷重不治，現場令人怵目驚心，至於事故原因正由警方調查釐清中。

這起死亡車禍發生在昨上午10點多，一輛由43歲張姓司機駕駛的起重機械工程車（俗稱螃蟹車），當時沿環中路慢車道往公益路方向行駛，行經環中路三段1118號前時，工程車不知何原因突然向右偏轉，接著與同向閃避不及，由63歲陳姓男子騎乘的機車發生碰撞。

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工程車隨即再與另輛停放路旁的自小客發生碰撞，導致連人帶機車倒地的陳男因此遭到擠壓，當場因胸部嚴重擦挫傷緊急送醫，但因傷勢過重經搶救仍宣告不治。警方獲報處理，發現工程車右前車頭受損，機車與自小客的車身受損，經酒測都沒有飲酒情形。

警方初步研判，工程車雖有申請路權可以上路，但因變換車道不當肇禍，訊後先將張男依過失致死罪嫌送辦，至於確切肇責，警方現場依規定拍照、測繪並根據相關人訪談筆錄，將全案依交通事故處理程序轉交通警察大隊分析研判，進一步釐清肇事原因及責任歸屬。

機械工程車碰撞機車後再撞到停放路旁自小客。（民眾提供）

騎土連人帶車倒地，經送醫搶救仍不幸傷重不治。（民眾提供）

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