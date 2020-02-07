無視口罩輸出限令 台商搭船赴中帶了588副口罩

海巡署台北商港安檢所今天在直航福建平潭的海峽號旅客中，查獲卓姓台商（馬賽克者）超量攜帶588副口罩要到中國，當場查扣交由海關沒入。（記者吳仁捷翻攝）

2020-02-07 22:19:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市卓姓台商今天從八里台北港搭船直航赴中國，被海巡署安檢所查獲攜帶超量口罩，海巡人員聯繫財政部關務署、警方與衛福部人員查察，當場扣押超量口罩，郊遊海關沒入；卓姓台商辯稱，不知道攜出口罩限制數量，海巡單位除告誡他，也加強向搭船出境民眾宣導。

台北港務警察總隊台北中隊、行政院農委會動植物防疫檢疫局基隆分局台北檢疫站、內政部移民署國境事務大隊基隆港台北港分隊及衛生福利部疾病管制署台北區管制中心台北港辦事處等單位投入查察。

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海巡署北部分署第八岸巡隊台北商港安檢所今天下午3時許，對搭乘海峽號前往福建平潭的43歲卓姓乘客安檢人身、行李時，發現卓男行李中攜帶超量口罩出境，清點後發現，超出現行出境每人250副口罩的限量，超量達588副， 海巡人員扣押口罩後，移交關務署基隆關八里分關人員沒入。

卓男雖辯稱不清楚口罩限量攜出，第八岸巡隊台北港安檢所人員仍告誡他現行限量，第八岸巡隊參謀主任陳明哲說，目前台灣以防疫為優先，海巡署更貫徹查緝非法走私農、漁、畜產品、活體動物及菸、酒等工作，積極打擊不法，呼籲民眾防疫期間，口罩不得以郵寄或快遞等方式運送出口，更不得隨身攜帶超量口罩，以免觸法受罰，請國人為防疫盡心力，避免產生防疫破口。

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