為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

狼人殺殺紅眼！屁孩被嗆 揪團開槍卻「漏氣」

鄭姓男子持有的改造手槍。（記者王捷翻攝）

鄭姓男子持有的改造手槍。（記者王捷翻攝）

2020-02-08 00:18:33

〔記者王捷／台南報導〕20出頭的鄭姓男子與曹姓男子，大年初一拔槍對劉姓男子恐嚇，結果連板機都沒扣，子彈就掉出來。警方逮到兩人，問到開槍原因，竟然是玩「狼人殺」遊戲被嗆，因而受不了。

「狼人殺」是一款語音互動遊戲，從殺手遊戲衍生而來，玩家扮演狼人、平民、先知、女巫和獵人，考驗玩家的演技與推測能力，在一定回合中找出狼人其他角色的玩家勝利，反之沒有抓到狼人就是狼人勝利。

曹男與鄭男過年玩狼人殺，遊戲過程中，劉姓男子的友人瘋狂用語音酸兩人，由於部分玩家可以用臉書帳號登入，最後衝突衍生到臉書上，對方肉搜曹男與鄭男，嗆兩人垃圾，不敢出來「灣家（台語：吵架）」。

鄭、曹兩人為了證明實力，拿私藏的改造手槍尋仇，在台南市區找到劉男，鄭男拔出改造手槍，但槍品質實在太糟，鄭男連板機都還沒扣，子彈就從退彈殼口掉出來，為了不讓場面難看，有恐嚇通緝的曹男抽出小刀比劃，要劉男小心點，不過劉男並沒有參與遊戲，一陣拉扯後，他奪下曹男的刀子逃跑，無端被牽連讓他很害怕，向警方報案。

警方獲報後在現場撿到一顆子彈，組成專案小組將鄭、曹兩人追捕到案，起出改造手槍，曹、鄭兩人向警方供稱，是因為玩了狼人殺才起衝突，鄭男也聲稱槍枝是一名死去的友人提供，警方對此存疑，訊後依恐嚇與槍砲彈藥刀械管制條例等移送南檢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南新市街頭追車開槍 嫌開8槍後逃逸
2020-02-03 13:14

台南新市街頭追車開槍 嫌開8槍後逃逸
想買「半碗」魯肉飯不成 男子夥眾砸店傷人開槍洩恨
2020-01-24 12:09

想買「半碗」魯肉飯不成 男子夥眾砸店傷人開槍洩恨
新北環狀線開通！這一區眾星拱月

新北環狀線開通！這一區眾星拱月
拿槍抵債卻不能擊發 豬隊友一通抱怨電話全GG了！
2019-11-17 11:23

拿槍抵債卻不能擊發 豬隊友一通抱怨電話全GG了！
這麼怒？沒附叉子餐巾紙... 她氣炸朝肯德基開槍
2019-10-30 14:55

這麼怒？沒附叉子餐巾紙... 她氣炸朝肯德基開槍
尋仇竟到地檢署門口開8槍 17歲屁孩囂張的下場出爐
2019-10-24 19:15

尋仇竟到地檢署門口開8槍 17歲屁孩囂張的下場出爐
幸好槍法不準！ 男子持槍尋仇開錯人 子彈擦傷車身
2019-06-25 10:19

幸好槍法不準！ 男子持槍尋仇開錯人 子彈擦傷車身
社會今日熱門
2020-02-07 08:36

拍攝7男6女群交趴爆紅 「穆川申」悲慘近況曝光

2020-02-07 19:04

抹黑館長「有7項前科」 名嘴李天鐸判賠30萬臉書道歉15日

2020-02-07 11:43

空拍機失控墜毀 國中體育館屋頂爆炸起火 影片

2020-02-07 21:03

獨家》高雄市區行車糾紛暴力 2男持球棒街頭對峙 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播