狼人殺殺紅眼！屁孩被嗆 揪團開槍卻「漏氣」

鄭姓男子持有的改造手槍。（記者王捷翻攝）

2020-02-08 00:18:33

〔記者王捷／台南報導〕20出頭的鄭姓男子與曹姓男子，大年初一拔槍對劉姓男子恐嚇，結果連板機都沒扣，子彈就掉出來。警方逮到兩人，問到開槍原因，竟然是玩「狼人殺」遊戲被嗆，因而受不了。

「狼人殺」是一款語音互動遊戲，從殺手遊戲衍生而來，玩家扮演狼人、平民、先知、女巫和獵人，考驗玩家的演技與推測能力，在一定回合中找出狼人其他角色的玩家勝利，反之沒有抓到狼人就是狼人勝利。

請繼續往下閱讀...

曹男與鄭男過年玩狼人殺，遊戲過程中，劉姓男子的友人瘋狂用語音酸兩人，由於部分玩家可以用臉書帳號登入，最後衝突衍生到臉書上，對方肉搜曹男與鄭男，嗆兩人垃圾，不敢出來「灣家（台語：吵架）」。

鄭、曹兩人為了證明實力，拿私藏的改造手槍尋仇，在台南市區找到劉男，鄭男拔出改造手槍，但槍品質實在太糟，鄭男連板機都還沒扣，子彈就從退彈殼口掉出來，為了不讓場面難看，有恐嚇通緝的曹男抽出小刀比劃，要劉男小心點，不過劉男並沒有參與遊戲，一陣拉扯後，他奪下曹男的刀子逃跑，無端被牽連讓他很害怕，向警方報案。

警方獲報後在現場撿到一顆子彈，組成專案小組將鄭、曹兩人追捕到案，起出改造手槍，曹、鄭兩人向警方供稱，是因為玩了狼人殺才起衝突，鄭男也聲稱槍枝是一名死去的友人提供，警方對此存疑，訊後依恐嚇與槍砲彈藥刀械管制條例等移送南檢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法