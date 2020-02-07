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首頁　>　社會

民宅經營天九牌賭場 平鎮警方查獲53人

平鎮警方查獲天九牌職業賭場。（記者許倬勛翻攝）

平鎮警方查獲天九牌職業賭場。（記者許倬勛翻攝）

2020-02-07 20:55:49

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園警方7日凌晨查獲流動天九牌職業賭場，一舉破獲以徐男為首的賭場負責人及員工、賭客共53人，並查扣賭金257萬元，不料賭客驚慌之餘，竟將賭具往窗外丟，天九牌、骰子等賭具頓時滿天飛，所幸並未傷及路過民眾。

徐男經營流動天九牌地下賭場「服務周到」，為躲避警方查緝，徐男租下龍南路一處民宅作為掩護，賭場內不僅有沙發、暖氣，還準備多樣零食、飲料供賭客食用，因此每晚吸引不少賭客吆五喝六，因出入份子複雜，引起居民注意檢舉。

平鎮警方接獲情資，經監控多日，今天凌晨持桃園地方法院搜索票前往查緝，趁著賭客呼盧喝雉之際，大批警員衝進賭場，現場50多名賭客嚇傻了眼，情急下把賭資、賭具丟得滿地都是，還有人把錢藏在鞋內，全逃不過警方法眼，一舉擒獲。

不過，警方在攻堅過程，一名警員在破窗時不慎遭碎玻璃劃傷手臂，經送醫縫合，並無大礙，桃市警察局局長陳國進獲知後也立即前往慰問，感謝攻堅同仁英勇行為。

經逐一清點，現場共扣得賭具天九牌1副、骰子1批、監視器1組、點鈔機2部、抽頭金124萬元、賭金133萬元等，全案訊後依刑法賭博罪將賭場負責人徐男共3人移送桃園地檢署偵辦，並當場沒入抽頭金；另外其他50名賭客，則通通被依社會秩序維護法法辦，同時也要沒入257萬元賭資。

現場查獲賭資與天九牌賭具。（記者許倬勛翻攝）

現場查獲賭資與天九牌賭具。（記者許倬勛翻攝）

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