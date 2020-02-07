台鐵花蓮、吉安站行人闖入軌道遭撞 雙向列車均有延誤

台鐵花蓮－吉安間行人闖入軌道遭撞，行經該區間雙向列車均有延誤。（圖：台鐵局提供）

2020-02-07 15:47:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵一列從新北樹林開往台東知本的426次太魯閣號，今日下午3點10分，行經花蓮站至吉安站間，因一名路人跑到軌道路線上遭列車撞擊，目前該區間列車均有延誤，預計下午4點30芬可恢復正常行駛。

台鐵局表示，事故發生後隨即通知鐵路警察及119至現場處理，目前行經花蓮站至吉安站間的南下、北上列車，均會有誤點情況，已請第一線加強播音告知旅客相關訊息。

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