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性騷3名女大生被解聘 大學教授興訟遭駁

教授性騷擾3名女學生遭解聘，雖提告仍遭駁回。（情境照）

教授性騷擾3名女學生遭解聘，雖提告仍遭駁回。（情境照）

2020-02-07 16:21:12

〔記者溫于德／台北報導〕長榮大學一名教授，2013年被系上3名女學生指控摸臀，且對其中1人有曖昧言行，校方調查後認定性騷擾成立，報請教育部將李解聘獲准，李不服提行政訴訟。台北高等行政法院更一審審理後認為解聘有理，駁回教授請求，可上訴。

校方2013年12月接獲學生控訴，指教授曾伸手撫摸3名女學生臀部，還以口頭或打電話方式邀約其中一名女學生單獨吃飯，並伸手熊抱等。

經校方性別平等教育委員會調查，認定教授性騷擾成立且情節重大，故報請教育部核准解聘；但教育部認為校方沒讓教授充分陳述意見，程序有重大瑕疵，要求重啟調查。

校方重啟調查後仍認定性騷擾成立，將全案移請校內教師評審委員會審議，仍決議解聘教授，且1年內不得聘任為教師。

教授不服處分，提告主張，學校在解聘決議中寫他「情節未達重大」，解聘顯然有違比例原則，侵害他的工作權及生存權。

北高行認為，重組調查小組由5人組成，其中4名均為校園性侵害性騷擾或性霸凌事件調查專業素養人才庫人員，另1人則為律師，符合校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則規定。

另校教評會決議已充分斟酌相關事證，並考量法律目的與個案實際情狀，符合行政程序法中適當性、必要性及衡量性原則，認定原處分並無違誤，駁回教授請求。

但最高行政法院將全案廢棄發回更審。更一審認為，校教評會就具體判斷依據與決議所審酌情狀等均有討論暨說明，故難認有判斷違法或裁量逾越、濫用或恣意等情事，自然應當尊重其判斷，故駁回教授請求。

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