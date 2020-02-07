基隆港警曾上郵輪逮人「通緝犯全程戴口罩也未發病」

世界夢號郵輪有名陳姓乘客是名恐嚇通緝犯，基隆港警總隊隨即派員將陳遞解歸案；未料隔天傳出世界夢號郵輪曾載過武漢肺炎確診病例，圖為世界夢號停留在高雄港的畫面。（記者張忠義攝）

2020-02-07 17:49:37

〔記者林嘉東、錢利忠／綜合報導〕「船上有名通緝犯！」基隆港務警察總隊3日接獲移民署通報，世界夢號郵輪有名陳姓乘客是名恐嚇通緝犯，港警總隊隨即派員將陳遞解歸案；未料隔天傳出世界夢號郵輪曾載過武漢肺炎確診病例。基隆港警總隊指出，該名陳姓通緝犯遭逮捕過程，全程戴口罩，也無發燒等感染症狀，持續追蹤到今天陳也未染病。

港警總隊長廖材禎獲知世界夢郵輪遭政府下令禁止遊客下船後，除要求同仁進行老碼頭中隊、總隊辦公廳舍、偵查隊進行消毒外，還前往老碼頭中隊關心替陳姓通緝犯製作筆錄、近距離解送陳的4名警員，與押解陳至北檢的4名偵查佐，叮嚀他們注意自身健康狀況，做好自身防疫工作。

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接觸過陳姓通緝犯的港警指出，聽到世界夢號遭政府下令禁止乘客下船消息，雖然也會緊張，但回想起，陳全程都有戴口罩，也無咳嗽、發燒等感染武漢肺炎的症狀，加上偵訊時也有一段距離，應該不會被感染。

另有偵查人員指出，農曆年前，總隊長廖材禎就要求同仁平日上班就要戴口罩，辦公廳舍、偵查室，也會定期消毒，並備有消毒水大家都很小心。

由於武漢肺炎的潛伏期長達14天，有偵查佐指出，港警目前持續持續追蹤陳姓通緝犯的健康狀況，並未感染武漢肺炎。

北檢表示，報導所指涉有恐嚇取財案件之陳姓通緝犯，經警於2月3日逮捕解送北檢，均未告知該通緝犯係入境回臺或14天內有任何旅遊史，檢察官諭知限制住居。

北檢今天獲報該名通緝犯曾搭乘世界夢號經基隆港入境後，已立即通報陳住居所在地的衛生單位及警察機關，依傳染病防治法相關規定處理。

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