反對囤積口罩祭刑罰？ 法官協會澄清非本意

法官協會發出澄清稿。（記者吳政峰翻攝自臉書）

2020-02-07 17:13:41

〔記者吳政峰／台北報導〕法官協會臉書專頁6日轉貼台大法律系教授林鈺雄的文章，指「防疫作戰不應迷信刑罰制裁，高度應變的行政管制才是靈丹妙方」，被認為反對透過刑罰來制裁囤積口罩的行為，該協會7日發出澄清稿，強調這並非本意。

協會表示，發文本意在於強調刑罰始終是維持社會秩序的最後防線，而行政措施才是最具效率的靈活手段，並非反對對故意哄抬價格、囤積口罩牟利者科處刑罰。此刻正值全民抗疫的關鍵時刻，法官協會雖非身處防疫第一線，然仍本於審判專業，提醒民眾對於囤積哄抬行為應有的正確法律認識，希望民眾不要誤解。

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協會6日的文章指出，疫情節節高升，說不人心惶惶是騙人，不過越是面臨這樣的時刻，正確資訊才是戰勝恐懼心理的不二法門，今日口罩成為大家心中最軟的一塊，過年開始大家跟著口罩走，以往是傍晚追垃圾車，轉眼變成追著超商的物流車。而今天是新的實名制上路，相信口罩的問題會慢慢平息。

文章表示，如果有人想趁這波囤積口罩，有沒有法律責任？這也是在防疫作戰中不能或缺的正知見，誠如林鈺雄所說：「刑罰畢竟是防疫的末流，有效的防疫措施首先取決於高度應變的行政管制，其次才是制裁」，刑罰只是最後制裁手段，防疫作戰不應迷信刑罰制裁，高度應變的行政管制才是靈丹妙方！

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