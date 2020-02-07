女抽脂後腸穿孔終身無法正常飲食 醫師遭起訴

台北地檢署根據醫審會鑑定報告，認為黃姓醫師疏於術前評估，殷女的後遺症與抽脂手術間有因果關係，今依過失傷害罪起訴黃姓醫師。（記者錢利忠攝）

2020-02-07 13:35:00

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市殷姓女子想減肥，到某醫美診所進行抽脂手術，術後卻發生小腸穿孔等後遺症，為了保命只好切除部分小腸，導致她終身失去消化機能，再也不能正常飲食，殷女不甘人生一夕變調氣得提告；台北地檢署根據醫審會鑑定報告，認為黃姓醫師疏於術前評估，殷女的後遺症與抽脂手術間有因果關係，今依過失傷害罪起訴黃姓醫師。

檢方調查，殷女接受抽脂手術前，曾將病史告知黃姓醫師，包括動過腹環狀抽脂及清除卵巢腫瘤等2次腹部手術，黃姓醫師經術前評估後，於2018年6月12日替殷女進行抽脂；不料，術後2天，殷女就因呼吸不順及沒食慾，前往國泰醫院急診。

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院方對殷女進行電腦斷層掃描，發現她皮下氣腫，且腹腔內有大量的氣體及腹水，立即安排她住院，隔日便進行緊急手術，經剖腹後才發現她的小腸與腹壁出現嚴重沾黏，此外小腸還穿孔，不得已只能引流膿瘍並切除部分小腸。

病情嚴重的殷女，另於同月24日及29日，陸續進行清創及引流手術，直到8月6日才出院，總計住院53日；不料，屋漏偏逢連夜雨，她出院不久，又發生腸阻塞及腸壁傷口肉芽腫等症狀，再次住進醫院進行手術，這次住了8日。殷女不滿抽脂手術害她毀了一生，怒控醫美診所黃姓醫師過失傷害。

檢方勘查醫審會鑑定報告後認為，殷女抽脂前已告知曾動過腹部手術等病史，黃姓醫師應知殷女進行抽脂手術有高風險，術前卻疏於評估及告知風險，因此認定黃姓醫師確有過失。

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