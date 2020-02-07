韓助新住民買口罩惹議 鄭照新：當時有人在藥局吃閉門羹

高市新聞局長鄭照新指出，仍有部分新住民在藥局吃閉門羹、無法買口罩。（記者王榮祥攝）

2020-02-07 11:24:12

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〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天在防疫會議後，提出要協助沒健保卡的新住民買口罩，遭質疑沒跟上中央已決定、持居留證也可買口罩的政策。高市新聞局長鄭照新今澄清，因為事實上仍有部分新住民在藥局吃閉門羹，市長單純想傳達地方最即時的資訊給中央。

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鄭照新說明，高市府新任顧問林麗蟬長期專注在新住民權益，她2月3日就已經做這樣的反映，還透過個人臉書呼籲，在那個時候，也要非常感謝中央回應說再做研議，並在2月5日下午有新措施。

但是因為2月6日時，其實在地方上包括很多基層、藥局，很多新住民朋友要索取（購買口罩），其實還是會吃閉門羹，所以林麗蟬是反映這個確實存在的現象。

鄭照新指出，很感謝中央有措施，地方就是善盡把地方聲音及時傳達給中央的職責，所以基本上韓市長的呼籲，就是在傳達地方上最即時資訊給中央，一起來研擬防疫新措施，並透過有效方式來宣導。

鄭照新表示，市府在後來的新聞稿裡面，也把這中央的新措施廣大散佈給市民朋友，希望別再發生新住民朋友到藥局卻吃閉門羹的現象，如果又有，歡迎跟高雄市政府衛生單位即時反映，市府會馬上到那個處所來即時宣導，務求確保新住民朋友權益。

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