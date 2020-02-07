拍攝7男6女群交趴爆紅 「穆川申」悲慘近況曝光

網路化名「穆川申」的蔡姓攝影師。（資料照）

2020-02-07 08:36:02

〔即時新聞／綜合報導〕網路化名「穆川申」的蔡姓攝影師先前因為「7男6女群交趴」照片曝光而聲名大噪，事後被依刑法「圖利使人為性交或猥褻罪」判處10個月有期徒刑，他不滿而提起上訴，事件爆發後慘淡生活也隨之曝光。

《ETtoday新聞雲》報導，38歲的蔡男5日在庭上表示，自己在事件後形象大受打擊，幾乎接不到工作，每個月收入不到2萬元。他受訪時也表示，原先想要去日本進修，盼成為國際型攝影師，但因為官司問題加上收入銳減、賠錢，現在只能靠賣東西賺錢，不過蔡男也表示，自己仍會朝夢想前進。

請繼續往下閱讀...

報導指出，蔡男上訴辯稱自己目的是拍攝作品，而非營利，旅拍也沒有搓合性行為。法官對他的說法相當不滿，質問「想拍藝術照為何要用這種方式」，蔡男則承認「以攝影為名義辦活動，媒介男女從事性交易及猥褻的行為」，並請求法官減輕刑度。

本報先前報導，蔡男群交趴事件源自於網路論壇「Dcard」在2017年底出現一篇文章，爆料有攝影師以拍攝為由，收費找多名男女舉辦群交趴，照片中有3名身材姣好的女孩，全裸將臀部對著鏡頭，文中並寫道：「那天是6位女生與7男的活動，一個個滿足以後，跟男友說要幫朋友慶生的回家了，跟家人說夜唱的回去了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法