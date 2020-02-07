曾讓學長心動又受傷... 甜姐兒女警貌似韋汝、迪麗熱巴

烏日警分局女警蔡珠奇。（記者蘇金鳳翻攝）

2020-02-07 08:11:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日警分局女警蔡珠奇，外貌酷似藝人韋汝，甚至神似迪麗熱巴，但蔡珠奇可不是以外貌取勝，她從小就是運動健將，在清水高中時，曾是籃球校隊，也曾獲縣運400公尺接力第一名，為清水高中的跳遠、三級跳紀錄保持者，還曾跑步輕鬆超越學長，讓學長心動又受傷。目前主要任務是宣導工作，是幼兒園很喜歡的甜姐兒。

37歲烏日分局女偵查佐蔡珠奇雖已是2個孩子的媽，但卻一點看不出來，她有著一個漂亮的臉蛋，看起來瘦瘦弱弱，但卻是相當愛運動，非常陽光的女員警。

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蔡珠奇就讀台中師院，畢業前學校改制為台中教育大學，照理應該從事教職，但蔡珠奇卻跑來當警察，她說，當年因為有太多流浪老師，要當正職老師不容易，而因她從小個性很像男生，愛打抱不平，經過思量，決定考警察基層特考，第一次就考上。

擔任警察已10年，蔡珠奇表示，自己念大學學的是教育，因此在處理一些年輕孩子吸毒，都忍不住希望能拉孩子一把，希望把年輕人從吸毒的泥沼中拉出，但這是老師的理想，現實卻是複雜的。

她曾偵辦一名只有14歲少女的吸毒案，這位女孩相當漂亮，但因為家庭因素，孩子誤入歧途，沈溺吸毒，她看到如此漂亮的孩子卻走上吸毒的不歸路，讓她心疼又不忍，花了很長時間跟女孩聊天，甚至勸說，但卻是椽木求魚。

大學同學有很多人從事教職，她發現同學接觸的對象因為是單純的學生，因為單純而保有夢想，自己面對是基層，多半是社會黑暗面，一個預防一個治療，在社會上的扮演角色功能各有不同。

蔡珠奇被同事認為是漂亮寶貝，個性很開朗，很多人都覺得她像藝人韋汝，更有人認為，她跟中國劇藝人迪麗熱巴很像，但蔡珠奇覺得內在最重要。

雖然外表瘦弱，但蔡珠奇是美麗又健康，很喜歡運動，非常陽光，曾有一個員警學長與她一同跑馬拉松，該名員警跑得怨天怨地，當時紮著馬尾的她，非常陽光一聲「學長加油」而超過他，讓學長心動又受傷害。

蔡珠奇主要是工作是宣導，若有幼兒園小朋友來參觀，就負責對小朋友解說員警的工作，由於蔡姊姊親切又漂亮，曾有一家幼兒園在參訪結束後，老師將小朋友製作感謝圖卡寄給她，讓她很開心也很感動。

蔡珠奇是幼兒園小朋友心中甜姐兒。（記者蘇金鳳攝）

烏日警分局女員警蔡珠奇。（記者蘇金鳳攝）

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