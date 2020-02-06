9旬翁買口罩跑錯天 失望到忘了住哪裡…

鄧姓老翁跑錯日超失望、忘了家在哪，員警協助他平安返家。（記者李容萍翻攝）

2020-02-06 23:32:37

〔記者李容萍／桃園報導〕口罩實名新制今天上路，各家健保特約藥局一早就出現排隊人潮，桃園市94歲老翁不清楚今天週四只有身分證號尾數雙號的人才能購買，中午獨自到藥局買口罩，才被告知身分證尾數不對不能買，失望離開後居然忘了自己住哪，還好熱心民眾及員警協助，讓他順利返家。

平鎮警分局平鎮派出所所長張振福說，家住平鎮區三興路的鄧姓老翁，下午到住家附近的健保特約藥局排隊，準備買口罩因身分證號碼尾數不是雙號沒買成，失望加上激動站著不走，其他人勸他先回家，明天再來，沒想到他說忘了住哪裡，藥局的藥師和排隊民眾一下子也不知道怎麼辦，只好報警。

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員警到場後透過老翁的健保卡查出住址，老翁一開始還不願跟警方回家，直嚷著要領到口罩，最後在柔性勸導後，將老翁安全的護送返家後，同住的70多歲兒子這才告訴員警父子倆的身分證尾數都是單號，昨天有告訴爸爸週五會一起去藥局買口罩，可能老人家等不及，才會今天就跑去要買口罩。

警方也提醒，本國人至健保特約藥局購買口罩時要記得攜帶健保卡，身分證字號末碼雙號者（0、2、4、6、8）於每週二、四、六購買，單號者（1、3、5、7）於每週一、三、五購買，週日開放全民購買。每人每卡限購兩片，且7天內不能重複購買，以免白跑一趟。

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