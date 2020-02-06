用腳滑機車躲酒測 「不值得讚許」但判不罰錢

應姓男子去年被控酒駕騎車，他不服提出行政訴訟主張當時沒啟動引擎，只是用腳滑車，新北地院法官也認為，無法證明應男有駕駛機車行為，判應勝訴。（示意圖，人物與新聞無關）

2020-02-06 19:41:48

〔記者王定傳／新北報導〕應姓男子去年被控酒駕騎車，酒測值達0.19毫克，被罰15000元及吊扣駕照12個月，應男不服提出行政訴訟主張當時沒啟動引擎，只是用腳划車，新北地院法官認為，應男酒後以腳划車，不值得讚許，但以腳划車不能算「駕駛機車」，判應勝訴，可上訴。

去年8月17日凌晨1時許，應男因沒戴安全帽被警方盯上，警方靠近後發現他渾身散發酒味，當場要求實施酒測，結果酒測值達0.19毫克，應男因此挨罰15000元及吊扣駕照12個月。

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應男不服提出行政訴訟主張，當時並未發動引擎，只是坐在機車上以腳划車，準備幫朋友把車移至停車格內，絕無酒駕；他的朋友也指證：「那天離開我要騎車回去，應男不讓我騎車，要幫我把車子移動到停車格」、「我確定引擎沒有啟動，應男是用腳滑動車子」。

處理警員雖斷定應男騎乘機車，因為他左腳懸空，開啟電門，更按壓煞車，且有一定速度，不可能是用腳划車，不過，他又說不確定有聽到引擎聲；另外，法官勘驗蒐證光碟也確認應男確實有用右腳划車。

法官認為，警員推測的證詞內容，不足以證明應男有啟動引擎行駛，另依規定，駕駛人以腳力划動機車，不能算「駕駛機車」，最後以無法證明應男駕車，判決撤銷原處分；可上訴。

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