男控婦人誆通靈 借款邀投資詐財560萬

新北地檢署認定陳婦及陳子罪嫌不足不起訴，陳夫因已歿獲不起訴處分。（記者陳慰慈攝）

2020-02-06 16:38:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市呂姓男子指控，陳姓婦人與丈夫、兒子合謀，謊稱他與妻子身上有不乾淨東西可幫忙除穢，事後陳婦開口借200萬元，後又以投資為由讓妻子交付360萬元，以怪力亂神詐財，但新北地檢署認為除穢等宗教儀式本就是信者恆信，難認為詐術，呂妻也未出庭提供相關證據供調查，因此認定陳婦及陳子罪嫌不足不起訴，陳夫因已歿獲不起訴處分。

呂男指控，2014年間，陳婦聲稱有神通能力，表示他們夫妻身後有不乾淨的東西跟著，可以透過靈力幫忙驅逐，陳夫及陳子也說，確有看到不乾淨的東西，致使他們誤信讓陳婦幫忙除穢。

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呂男說，後來陳婦向他借款200萬元買房子，他覺得欠陳女一個人情，害對方身體受損，所以借錢給她，約定借期是1年，但陳婦第3年才還錢；另還向妻子謊稱認識投資客，可以投資工程款獲利，妻子因此前後交付360萬元。

庭訊時，陳婦表示，與呂男是朋友，其妻聊天時提及晚上看到不乾淨的東西，有建議到寺廟去收驚，並未幫忙除穢，借款200萬元後來已清償，投資的錢也有連本帶利給呂妻，但當時呂妻不想讓老公知道她有投資，所以並未留下單據證明，後來呂妻覺得款項沒算清楚，雙方發生爭執；陳子則稱沒跟呂男、呂妻提過除穢，也不清楚母親有無跟呂妻提過投資事宜。

檢方認為，呂男自覺對陳婦有虧欠才借款給對方買房，且除穢等宗教儀式，現今科學無從證明真假，難認為詐術；而呂妻交付陳婦360萬元投資款部分，呂妻沒出庭也未提出相關證據供調查，因此認定陳婦、陳子罪嫌不足。

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