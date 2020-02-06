闖工寮掐死老嫗再姦屍 吸膠男逃死定讞

男子陳谷豪吸膠闖工寮，掐死制止他的老嫗再姦屍，昨逃死定讞。（資料照）

2020-02-06 19:18:08

〔記者張文川／台北報導〕彰化市41歲男子陳谷豪，退伍後染毒，前科累累，前年4月因身上只剩200元，吸膠後至雞寮行竊，撞見工寮主人74歲柯姓老婦，將她勒脖5分鐘致死，再脫掉她衣褲吸奶、指插陰部，性侵玷污；法院一審、二審都依強盜殺人、玷污屍體罪，將他判處無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

據指出，陳谷豪在蛙人特種部隊退伍後，累積犯下妨害性自主、竊盜、搶奪、侵入住宅等累累前科。

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判決指出，2018年4月30日上午10點半左右，陳谷豪吸食完強力膠，騎腳踏車經過彰化市國聖路一處雞寮，發現大門未關，他因身上只剩200多元，缺錢花用，但他「一餐要吃2個便當」，為了晚餐著想，侵入工寮行竊。

工寮主人柯婦剛好騎機車到工寮，看到陳男即質問他「在幹嘛」，陳見她年邁可欺，又覬覦柯婦機車置物箱內的可能財物，伸手拿她掛在工寮大門內側的機車鑰匙，柯婦持安全帽推擋阻止，陳竟狠掐她脖子，一手掐脖、一手奪走安全帽丟掉，將她推倒在地，持續掐脖約5分鐘致死。

陳男殺人後，竟一不做、二不休，將柯婦遺體抱進貨櫃屋內，脫掉她衣褲，性侵玷污屍體，再將撿來的長褲纏繞她頸部，之後再搜刮機車置物箱內有1950元現金的皮包，騎單車逃逸。

彰化警方30小時後在網咖逮捕陳男，審理期間他坦認犯行，供稱姦污屍體是為了故布疑陣，他曾在法庭向被害人家屬下跪，但未獲原諒，也未賠償，一、二審都判處無期徒刑。

法官：鑑定顯示有「矯正、再社會化」可能性

台中高分院二審量刑時認定，平時從事拆模工的陳男素行不佳，犯罪手段凶殘，至今未賠償尋求和解，但考量他長期反覆吸膠才會行為模式異於常人，並非不能改善，且他僅國小學歷，在監執行期間沒有任何違規紀錄，長期監禁有可能使他深入反省、改過遷善，鑑定顯示有「矯正、再社會化」的期待可能性，因此未量處極刑。

台中高分院依職權上訴，最高法院今認為，二審已審慎量刑，量刑並未失衡，陳自身也未提出上訴理由，駁回上訴，全案定讞。

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