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海巡得花公務預算「養」越界中國漁民 楊曜擬提案：用罰鍰支應

中國漁船屢屢不服我方取締，加速蛇行逃逸拒檢。（澎湖海巡隊提供）

中國漁船屢屢不服我方取締，加速蛇行逃逸拒檢。（澎湖海巡隊提供）

2020-02-06 16:35:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕中國漁船越界捕魚的情形屢見不鮮，按照現行規定，這些中國漁船被我國海巡人員查獲後，將會被扣回留置並裁處罰鍰，不過這些人被留置的期間，生活費用都得由海巡署以公務預算支應。對此，民進黨立委楊曜辦公室表示已在研議修法，可能的方向是從這些人員的罰鍰中撥補一定比例，作為支應這類支出的經費。

據了解，自從我國在2015年提高裁罰後，中國漁船越界捕魚的情形一度明顯減少，不過前年起又有增加趨勢。根據立法院預算中心報告，海巡署在2018年取締的非法船隻較2017年增加63％，而當年度中國漁船遭罰共計6160萬元，更是2015年後的新高。

在海巡人員全力查處越界捕魚的同時，也衍生了另一項問題，目前中國漁船若是被我國海巡人員查獲越界捕魚，船上人員都會先被送到各地的留置室，在此等候進一步的裁罰，然而這段被留置的期間，其生活費用必須由海巡署以公務預算支應，雖然金額不大，但等於是變相以公務預算「養」這些越界漁民。

為解決此問題，楊曜辦公室近日正研議改善方案，初步構想是希望從這些違法案件所繳納的罰鍰中撥出一定比例支應，但具體如何修法、如何實施，目前均仍在討論中。

1名海巡署官員指出，其實過去海巡署就曾發文向行政院主計總處建議，但主計總處考量此舉可能影響國庫歲入，因此並不同意，未來如能找到解套方案，不但可節省公務預算，另一方面也增加提升第一線弟兄裝備、設施的空間，海巡署當然樂見其成。

另名海巡署官員也說，過去署內還曾考慮過要讓船舶所有人來支付這些費用，但因船舶所有人在對岸，實務上可能難以處罰，因此至今仍未找到妥善解決的方式，樂見有立委願意正視這個問題，協助讓制度更加完善。

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