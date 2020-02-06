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首頁　>　社會

岡山813水災女騎士溺斃 里長等3人被起訴

高雄市去年813水災岡山一名女騎士溺斃。（資料照）

高雄市去年813水災岡山一名女騎士溺斃。（資料照）

2020-02-06 12:43:04

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市去年813水災，岡山一名女騎士溺斃，橋檢起訴現場工地包商、抽水站人員之外，還包括違規指示開啟水閘門的潭底里長陳勝傑。他因未通報權責單位或管制人車作為，到庭仍無悔意，3人被依過失致死罪起訴。

陳勝傑表示，他也是為了要讓大水快速分流到附近的底窪農田才這麼做的，也不是他放的水，到時候會再向檢方清楚說明。

檢方調查，去年8月13日高雄市區下大雨，潭底里長陳勝傑發覺潭底排水水位高漲，依循前例企圖開啟分流箱涵內水閘門排水，13日上午6時電話聯繫潭底抽水站陳姓值班人員，要求開啟水閘門，但這名陳員表示自己不會操作，請託另一名林姓同事到場，林員抵達後，告知陳勝傑水利局要求不得擅自開啟，但陳勝傑仍堅持開啟，林只好照做，並把開啟方式跟陳說明後離開。

水閘門開啟後，潭底排水迅速流向低窪處，造成案發現場附近淹水情形益加惡化，陳勝傑繼續四處巡視，均未通報權責單位，以及適當管制人車作為。

當時涵洞內已積水高達 約53公分，工地的王姓負責人也沒有及時封路，林姓女騎士清晨來到這個地點，機車因為積水失去動力，而當時水流猛烈人車被沖走而溺斃。

檢方認定，王姓工地負責人發現現場淹水情形嚴重，未及時完成封鎖管制作業，應予究責，里長陳勝傑雖然巡視里內淹水情況，心繫里民的心固然值得敬佩，卻違規開啟水閘門，又未通報權責單位或管制人車通行， 到庭之後矢口否認，仍無悔意。

里長陳勝傑、林姓管理員、及王姓包商等3人，均被依過失致死罪起訴。

潭底里長陳勝傑。（記者蔡清華翻攝）

潭底里長陳勝傑。（記者蔡清華翻攝）

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