評知名品牌鳳梨酥口感「很失望」 網紅Apple、泰辣獲不起訴

台北地檢署認定2網紅不構成誹謗。（資料照）

2020-02-06 12:30:09

〔記者錢利忠／台北報導〕以語氣浮誇出名的網紅Apple（本名劉若蘋）及泰辣（本名蕭宇揚），去年中秋節前後上傳「鳳梨酥排行榜 以前很愛的鳳梨酥竟然變超難吃？！」影片，內容評論知名鳳梨酥品牌佳德的口味時，直言「很失望」，還提及「可能是因為你的年節品質管控不佳」等語，因而被佳德控告誹謗；台北地檢署勘查影片後發現，2人是在影片中比較各家業者的產品，且口感屬於個人觀感，認定不構成誹謗，將2人不起訴。

2019年6月27日，Apple及泰辣在Youtube上，發表各家鳳梨酥品牌口味評比的影片，內容提到佳德鳳梨酥的口味時，提及「它是這種爛掉的餅乾」、「可能是因為你的年節品質管控不佳」、「以前是粉絲現在很失望」等諸多負面評語。

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影片播出後引來11萬多名網友觀看，Apple還在影片中提到：「我們會不會被佳德告？」泰辣還回答：「我們很誠實」等語；不料，2人事後果然被佳德提告誹謗。2人到案後供稱，只是就口味分享個人心得，沒有誹謗佳德的犯意。

檢方認為，2人在影片中是比較各家品牌的產品，而非只針對佳德，且個人的口感是根據其價值判斷所做出的主觀評論，即使言詞尖酸刻薄使被評比者感到不快，仍不構成誹謗。

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