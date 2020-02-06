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首頁　>　社會

惡警李國漢擄妓勒贖6萬 高院重判12年

前普仁派出所警員李國漢。（資料照）

前普仁派出所警員李國漢。（資料照）

2020-02-06 11:34:45

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市中壢警分局前普仁派出所警員李國漢，3年多前率隊執行掃黃的「靖黃專案」，逮到何姓陸籍女子賣淫，竟「擄妓勒贖」，扣押何女證件，要脅林姓業者以6萬元贖回，林不滿，隔天向調查局檢舉，交款當晚人贓俱獲，一審李被依貪汙罪判刑10年8月、褫奪公權8年。上訴後，高等法院判刑更重，斥責李假藉職權索賄，罪行重大，改重判12年、褫奪公權8年，刑期之重，相當於索賄5千元就判1年徒刑。

檢方指控，林姓應召站業者透過王姓房仲，在中壢中原商圈承租套房，供自由行來台的中國籍女子，以「一樓一鳳」賣淫，每小時收費3千元，由女子和業者平分。

46歲的李國漢擔任轄區派出所警員，2016年9月19日晚間率2名年輕同仁佯裝男客上門稽查，查獲何姓中國籍女子從事賣淫，竟私下扣留何女的通行證和入出境許可證，隨即下令收隊。

林姓業者接獲何女求救訊息，委託王姓房仲到場，王男告知是11天前才來查緝的警員李國漢率隊，致電林男開口就是：「一般都要10幾萬，這次6萬就可以處理」，要林贖回何女證件，換取全身而退。

林姓業者不堪遭當提款機，假意周旋，隔天一早到桃園市調查處檢舉。當晚，林和王男相約麥當勞交錢，檢調當場人贓俱獲，逮捕取款並歸還證件的王男，並拘提李國漢。

李國漢否認犯行，辯稱遭王設局，但卻無法解釋未製作何女筆錄即放人、扣押證件也未依法製作案物目錄，電話錄音也錄下林男和王男對話時，李警就在旁下指導棋，桃園地院認定李說詞不實，依貪汙罪判李10年8月、褫奪公權8年，王男5年2月、褫奪公權4年。

全案上訴後，高等法院仍認定李犯行明確，由於他犯後飾詞狡辯，惡性重大，高院今改重判12年徒刑、褫奪公權8年，其他被告均維持一審刑度。可上訴。

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