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鮪魚告Nono偷拍裸照傳男友 不起訴確定

辜莞允（左）被控拍鮪魚（右）裸照。（資料照，翻攝自IG）

辜莞允（左）被控拍鮪魚（右）裸照。（資料照，翻攝自IG）

2020-02-06 10:36:50

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人鮪魚（徐瑋吟）不滿閨密「Nono」（辜莞允）趁兩人在帛琉出外景時，偷拍她的入浴辣照並傳給許姓男友欣賞，怒控Nono妨害秘密、妨害風化等罪；台北地檢署考量相關照片都已刪除，無從認定照片內容有無達到妨害秘密等程度，去年12月將Nono不起訴，因鮪魚沒聲請再議，全案不起訴確定。

去年3月，鮪魚與Nono、小鐘到帛琉出外景，2女同住一房，鮪魚手機掉到水裡故障，向Nono借平板電腦才發現Nono偷拍她的裸照，還將照片傳給男友，閨密倆就此撕破臉，去年4月初，鮪魚委託律師控告Nono妨害秘密、妨害風化等罪。

檢方傳喚鮪魚、Nono及其許姓男友，但鮪魚無法提供她被Nono偷拍的照片，她並解釋，在帛琉發現照片時就當場要求Nono刪除，且怕被復原，還要求Nono到通訊行將記憶卡清除乾淨，通訊行老闆確實有發現她的私密照。

Nono辯稱，當時男友問她人在哪，她才自拍房內照片傳給男友，可能因此不小心拍到鮪魚，並非故意偷拍鮪魚的私密照。因雙方各執一詞，鮪魚拿不出照片為證，檢方無從判斷照片內容有無構成妨害風化或妨害秘密，只能認定罪證不足，將Nono及她的許姓男友不起訴。

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