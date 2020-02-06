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首頁　>　社會

感情糾紛由愛生恨 男子聚眾砸毀理髮店還砸錯店！

遭楊姓男子聚眾誤砸的第一家理髮店。（警方提供）

遭楊姓男子聚眾誤砸的第一家理髮店。（警方提供）

2020-02-06 09:32:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林警分局於1月16日及17日分別接獲民眾報案，在樹林區大安路、保安街口的兩間理髮店遭不明男子持棍棒砸店毀損，經查是楊姓男子與經營理髮店的女友有感情糾紛，並懷疑她另結新歡，才聚眾砸店，但第1次記錯店址還砸錯店，第2天又再次出手，警方日前將楊姓等5名犯嫌查緝到案，全案依毀損、以及新修正刑法第150條「聚眾施強暴脅迫」罪嫌移送偵辦。

警方調查，35歲的楊男疑似與17日遭砸店毀損理髮店長為前情侶關係，楊男去年底在樹林區目擊前女友與理髮店鄭姓負責人狀似親熱，因此妒火中燒，上前對鄭男嗆聲，威脅要讓他的理髮店開不下去；楊男於16日下午夥同25歲的陳男持木棍前往砸店，但楊男記錯店址，誤砸到另一名陳女開設在鄭男斜對面的理髮店，陳女無辜受害，翌日晚間楊嫌又找林男、黃男及許男到鄭姓男子開設的理髮店持棍棒砸店，造成店面玻璃及物品多處毀損。

警方受理後調閱周遭監視器及訪查被害人，迅速掌握楊等5嫌逃逸路線及身分，後將楊男等5名嫌犯查緝到案，全案依毀損罪及新修正刑法第150條聚眾施強暴脅迫罪移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

樹林分局長張明和表示，新修正刑法第150條「聚眾施強暴脅迫罪」對於在公共場所或公眾得出入場所聚集3人以上，施強暴脅迫者、在場助勢者，得處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，更得處6月以上5年以下有期徒刑。

楊姓男子連續第2天前往砸毀理髮店。（警方提供）

楊姓男子連續第2天前往砸毀理髮店。（警方提供）

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