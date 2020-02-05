才剛辦完母親告別式 男載親友返家撞死女騎士

柯姓婦人騎到路口發現車輛逼近，趕緊煞車。（翻攝畫面）

2020-02-05 20:29:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉昨日中午發生一起死亡車禍，李姓男子上午辦完母親告別式後，載著親友返家，途經田尾鄉福生巷與延平路265巷口時，不慎與騎機車的柯姓婦人發生擦撞，柯女當場被撞飛，頭部重創，送醫急救仍不治。警方調查，李男未酒駕，疑似精神不濟未在路口煞停禮讓，肇事原因仍待調查，訊後依過失致死罪嫌移送。

從路口監視器發現，柯姓婦人騎乘機車行經路口處時，畫面左邊突然駛來一輛休旅車，柯女發現煞車已經來不及，直接撞上右側前門，柯女被拋甩3公尺高，翻轉一圈才落地，強大撞擊力造成肇事車輛車門立刻凹陷，也把一旁騎腳踏車的阿伯嚇了一大跳。

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警方表示，該起事故發生在昨（4）日中午約12點，當時李男（50歲）駕自小客行經田尾鄉福生巷與延平路265巷口，疑未減速，撞上正要穿越路口的柯婦（69歲），婦人當場拋飛，頭部有撕裂傷，送醫急救後不治。

婦人女兒表示，事發地點離家約1公里，母親出門辦事未料遇到橫禍，從監視器看，母親有減速，如果對方也有減速，後果可能就不會這麼嚴重。

警方初步調查，李男行進方向視線有可能遭圍牆阻擋，但現場無號誌燈，駕駛行經該路口仍應減速，並禮讓右前方車輛，目前等待檢方相驗，相關肇事責任仍待進一步釐清。

婦人被撞後，翻轉一圈才落地，強大撞擊力也造成肇事車輛車門立刻凹陷。（翻攝畫面）

婦人被撞倒地，送醫後無生命跡象。（翻攝照片）

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