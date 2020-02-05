侵入前女友IG貼猥褻照 恐怖男友判賠35萬

包姓男子不甘被分手傳訊恐嚇女友，法院判他賠償35萬元。（示意圖）

2020-02-05 20:43:24

〔記者王定傳／新北報導〕包姓男子與林姓女友相處不睦，竟把林女私密照及手握男性生殖器的猥褻照，傳給她的前男友，之後不滿林女提分手，又傳訊威脅：「想影片給大家看是不是」後來更侵入林女INSTAGRAM（IG），PO出性交截圖說：「我被插快來看．現在」被告；新北地院審理後判他賠償被害者35萬元，可上訴。

檢警調查，2018年10月間，包男竟把林女私密處及手握男性生殖器的照片傳給她的前男友，之後因不滿「被分手」，又傳訊威脅：「想影片給大家看是不是」、「只是截圖」、「給你個警告」、「影片也許等等就會發了」、「我給你看一下露臉的」等語。

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不僅如此，包男在交往期間得知林女的IG帳號與密碼，竟於同年11月14日，未經同意侵入她的IG，傳送標題為「我被插快來看．現在」的性交畫面給林女友人，被害者獲知後氣憤提告。

刑事部分，法院依依散布猥褻圖片及影像罪、恐嚇危害安全罪、無故變更他人電腦的電磁紀錄罪，判包男拘役100日；被害者另提80萬元求償。

對此，包男在審理時說，他是因深愛林女，亟欲挽回感情，一時情緒激動失控犯案，他已深覺悔悟，願盡己力賠償15萬元；法官則認為，包男散佈林女猥褻照片並恫嚇林女、又未經許可，無故侵入電腦，判決賠償精神慰撫金35萬元。

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