施工意外？北市內湖陽光街工人21樓鷹架墜落 命危送醫

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北市內湖區陽光街一處工地傳出墜落意外，工人命危送醫。（記者姚岳宏翻攝）
〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市剛剛傳出工地意外，下午3點半左右，內湖陽光街68巷一處工地，一名年約60多歲的工人，不明原因從21樓高度鷹架掉到17樓，當場失去呼吸心跳，消防救護員獲報趕往現場，將人送往內湖三總急救，目前仍命危，已通報警方及勞檢單位派人釐清事故原因。
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