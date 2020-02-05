武漢肺炎》警政署長赴第一線打氣 進南崁所也得量體溫

警政署長陳家欽今天到桃園市警蘆竹分局南嵌派出所慰問。（記者陳恩惠攝）

2020-02-05 14:42:46

［記者陳恩惠／桃園報導］為了防堵武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心首次啟用電子監控，以手機定位方式掌握居家隔離、檢疫民眾的動向，由警方隨時追蹤；警政署長陳家欽今天到桃市警蘆竹分局南崁派出所了解第一線警員執行防疫勤務狀況，提醒須與衛生、民政單位配合做好相關防護，並向基層打氣；對於各縣市警察局配發口罩量不多，員警執勤急需口罩，陳家欽表示已向中央反映，希望能儘快提供足額口罩，維護基層員警的健康。

陳家欽今天上午10時20分抵達蘆竹警分局南崁派出所，在值班台簽到後，值班女警立刻請陳家欽到一旁，以額溫槍測得他的體溫為36.9度，再以酒精消毒液噴灑雙手後，才進到所內頒發加菜金鼓舞士氣，由所長陳頤駿代表領取，隨即與同仁進行半小時座談；陳家欽表示，防疫工作是目前全國警察的首要任務，警察要與衛生、民政各單位共同投入防疫抗戰的前線，一起守護全國人民的健康安全。

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針對六都警察每人配發不到一片口罩的量，陳家欽提醒，員警執行防疫工作一定要重視安全和健康，相關勤務請務必戴上口罩，目前口罩由中央統一配發地方衛生局，再分配給警消等公務單位，以致有的警察局領得多、有的較少，使用口罩方面捉襟見肘，警政署相當重視同仁健康，已向中央反映，口罩數量不足情形，相信很快能獲解決。

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警政署長陳家欽進入警所內，也得先量額溫，並用酒精消毒液清洗雙手。（記者陳恩惠攝）

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