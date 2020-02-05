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武漢肺炎》PO「光台中確診超過五百了好嗎」 男子秒被約談送辦

李姓男子在LINE群組內散佈謠言「光台中確診超過五百了好嗎..」，被約談送辦。（記者邱俊福翻攝）

李姓男子在LINE群組內散佈謠言「光台中確診超過五百了好嗎..」，被約談送辦。（記者邱俊福翻攝）

2020-02-05 14:53:26

〔記者邱俊福／台北報導〕台中市一名李姓男子本月初涉嫌在LINE群組內提及「光台中確診超過五百了好嗎…桃園中壢昨天上千了」等不實訊息，經中央流行疫情指揮中心據報後，刑事局偵三大隊第二隊昨天將李男約談到案，雖他表達僅是想善意提醒其他人要注意防疫，仍被依違反傳染病防治法移送檢方偵辦。

警方表示，李男是在自己LINE的一個朋友群組內，跟群組內成員聊到中國武漢疫情的新聞時，談到「光台中確診超過五百了好嗎…桃園中壢昨天上千了」，因該不實內容，可能造成民眾恐慌，有群組內成員隨即截圖舉報。

本月3日，中央流行疫情指揮中心據報後向警方報案，警方根據截圖等線索，迅速查出李男涉有重嫌，昨天立即通知該李男到案說明。

李男到案表示，當天是看了許多新聞報導後，認為疫情可能有被隱匿，受感染者應該沒有那麼少，才在LINE群組內散布該訊息，單純只是想要提醒大家多注意防疫，並沒有惡意。

警方說，值此全國關注疫情資訊非常時期，張貼、散布未經查證的訊息，而造成民眾恐慌，全案詢後將依違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」移送檢方偵辦。

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