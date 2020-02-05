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首頁　>　社會

輔選工作費非賄款 前原民立委簡東明被控賄選無罪確定

最高法院今駁回上訴，簡東明（左）確定無罪。（資料照）

最高法院今駁回上訴，簡東明（左）確定無罪。（資料照）

2020-02-05 12:48:48

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍前原住民立委簡東明，2016年選舉期間被控賄選案，法院一、二審都判有罪，更一審逆轉認定簡東明發給輔選幹部、選舉工作人員的錢，是選舉工作費，並非賄款，改判無罪；最高法院今駁回上訴，簡東明確定無罪。

簡東明曾是第7至9屆3連霸的山地原住民立委，2016年被控賄選後，未參選今年的第10屆立委。全案起訴上百人，緩起訴43人。

屏東地檢署起訴指控，簡東明2016年競選連任立委選舉期間，涉假借發放工作費名義，要求國民黨三地門鄉、瑪家鄉黨部主任等人，提出輔選幹部或工作人員名冊，簡再交付2名鄉黨部主任與4名樁腳各十餘萬元現金，發放1500元至3000元的「工作費」給鄉內選民，約定投票給簡東明。

一審屏東地院依公職人員選罷法「交付賄賂罪」將簡東明判刑5年半、褫奪公權6年；二審高雄高分院依同罪判刑4年、褫奪公權4年。最高法院將簡東明等12人發回更審。

更一審審理後認為，收受款項的民眾，都是簡東明競選團隊的輔選幹部或工作人員，都有實際參與輔選工作的事實，檢察官舉證不足，難以證明簡東明行賄選民，改判無罪。

檢方上訴，最高法院今認定，更一審已詳述檢方舉證不足的理由，判決沒有違誤法令，駁回上訴，簡東明等人確定無罪。

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