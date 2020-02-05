男子烏日站遭撞死 弟媳怨迄未人道關懷、台鐵稱已由警方調查

開春日台鐵烏日站發生男子遭撞死，弟媳表示事發7天台鐵都未人道關懷。（記者蘇金鳳攝）

2020-02-05 12:51:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台鐵烏日站元月30日開工當天有徐姓男子在鐵軌遭普悠瑪撞死，死者的姚姓弟媳表示，當天是因為先生的大哥疑似因有東西掉到鐵軌，才跳下鐵軌撿東西，兩想爬上月台卻爬不上，才被普悠瑪撞死，並非故意闖入軌道，但事發至今，台鐵沒有一次人道關懷，讓家人無法接受。

台鐵表示，若有東西掉入軌道，要請站務人員協助，千萬不可進入軌道，以免發生危險，此案在當天造成台鐵多班列車誤點，已由鐵路警察局調查，進行責任釐清。

請繼續往下閱讀...

元月30日春節開工日，台鐵烏日站發生一位59歲徐姓男子在北上月台因進入軌道，遭往台北的普悠瑪火車撞到，當場不治。

死者的姚姓弟媳表示，因為當天是春節後的首日上班日，大家都出去上班，並不清楚大伯當天要搭區間車去那裡，從監視器來看，當時車站人很少，大伯在月台上走動，且走到沒有遮雨棚部份的月台。

姚姓弟媳表示，可能因為手中的東西掉到軌道，大伯便跑到軌道去撿，之後就要爬上月台，但兩次都爬不上去，就被北上普悠瑪號撞到。

姚姓弟媳指出，家人了解不能闖入軌道，但當時現場為何都沒有台鐵的人員來協助，若有人協助就可避免掉一場悲劇。

姚姓弟媳表示，就算大伯不應侵入軌道，台鐵應該要有人道的關懷，但事件發生至今已7天，大伯也已在今天下葬，但台鐵的人都沒有人前來關懷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法